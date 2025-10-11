Amistosos y renovación, con vacantes limitadas

Es raro que juegue la Selección en medio del campeonato sin que se suspenda la fecha. Por supuesto que pasó muchas veces, pero no deja de ser raro. No porque algunos clubes (como Racing, River, Boca) pierden a sus mejores jugadores. No me refiero a eso, sino a una cuestión de jerarquía. Cuando juega la Selección (y mucho más esta Selección) extraño que se pare el fútbol, que se le dé a la Selección toda la envergadura que le corresponde. Es cierto que son partidos muy, pero muy menores. Primero fue Venezuela y ahora Puerto Rico que, honestamente, ni siquiera sabía que allí se jugaba al fútbol (intentando encontrar información me topé con que hace poco Puerto Rico le ganó 2 a 1 a San Vicente y las Granadinas, país que no solo no sabía que se jugaba al fútbol, sino que no sabía ni siquiera de su existencia. Perdón, en la secundaria siempre me llevaba Geografía…).

Obviamente, Scaloni va a aprovechar para hacer pruebas y ver cómo llena los pocos lugares que quedan vacantes para el Mundial, porque la lista ya está casi cerrada. ¿Irá Dybala? Hoy parece más afuera que adentro. Es un caso curioso el de Dybala, porque para mí es un crack (cada vez que hay lejanos rumores de que podría llegar a venir a Boca me entusiasmo y me los creo como si fuera así). Es cierto que Dybala no llegó nunca a rendir en la Selección como en sus clubes, y que el máximo recuerdo que tenemos de él es el de haberle quitado (y luego revoleado) una pelota casi de gol a Mbappé cuando faltaba nada para que terminar la final del Mundial. ¿Por qué habrá sido que no llegó a romperla en la Selección? ¿Le habrá pesado el hecho de ser suplente de Messi? ¿Le habrá costado jugar con él? (hay viejas declaraciones de Dybala al respecto) ¿Habrá sido solo mala suerte? No lo sé. Sé que Dybala pertenece a la larga tradición (de Gatti a Ramón Díaz, por ejemplo) de grandes jugadores que, por una razón u otra, no hicieron una carrera importante en la Selección. A la inversa, en su puesto, sí Thiago Almada parece afirmarse como una buena alternativa, tiene cambio de ritmo, buen tiro de media distancia y una frescura que ya tenía de pibe en Vélez.

Mientras tanto, Scaloni llamó a jugadores como Cambeses, Lautaro Rivero y José López. ¿Los querrá ver para ahora o para ir fogueándolos para un futuro a mediano plazo, más allá del Mundial? ¿Y Mastantuono? Es un pibe, no hay que exigirle más de lo que puede dar. Pero, al mismo tiempo, juega en el Real Madrid (juega de verdad, le dan bastantes minutos), todo indica que iría al Mundial. Hasta ahora lo veo como un jugador de jugadas, de pinceladas (algunas muy talentosas) pero me parece que le falta mayor participación en el juego y, sobre todo, más cambio de ritmo, a veces lo veo un poco lento. Veo, sí, que tiene mucha personalidad, que no le pesó la camiseta de River y por ahora no le está pesando la del Real Madrid. Tiene el crédito abierto.