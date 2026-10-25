Primer acto: Núñez Feijóo no recibe a Milei y toma distancia de sus dichos.

Segundo acto: Abascal tampoco lo recibe, aunque tienen una videollamada.

Tercer acto: Augusto Costa dice que de Milei mantendría la estabilidad y la lucha contra la inflación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuarto acto: Lula acepta la baja de edad de imputabilidad de los menores.

Quinto acto: Cristina da órdenes de expandir alianzas políticas para moderarse.

Sexto acto: Hada Patricia se sigue desmarcando de su gobierno con cuanto video puede.

Séptimo acto: la diputada ex-PRO, ex-Ucedé, Rodríguez Machado, elogió la búsqueda de consensos para la unidad nacional en la última sesión de Diputados.

¿Cómo se llama la obra? “Centro, divino tesoro”.

¿Y Santi? ¿Qué hacemos con las minorías intensas? Parece que no sirven para ganar elecciones. Habrá que reescribir el manual libertario. O desempolvar los viejos tratados… Como dice sabiamente el periodista Ignacio Zuleta, “hacer política en la Argentina es tirar hacia el centro”. El único que no se dio cuenta es el Javo. ¿Lo habrán convencido con ese estúpido concepto de “la campaña permanente”? “Gobernar y construir poder” es una materia distinta a “campañas electorales”.

Tras la elección legislativa, la opinión pública le corrió el arco al león libertario. Ya no eran la inflación y los curros de la casta las claves, sino el empleo, los salarios y la reactivación económica de calle. Pero la ciudadanía no fue la única. Los otros que están en la misma tarea son los mercados financieros. Ahora quieren que Javier Gerardo no solo siga haciendo reformas y manteniendo la macro, sino también que ponga en marcha el consumo masivo y gane las elecciones. ¡Epa! ¿Te creías que solo con liberar la “mano invisible” nos quedaríamos tranquilos? ¿No viste la película de Scorsese con DiCaprio? Menos ópera y más cine.

La agenda mayoritaria del gobierno está siendo administrar las consecuencias de su propia mala praxis política. Existen varios ejemplos en estos días. Primero, la reforma electoral sigue sin avanzar porque se topa con los debates estratégicos internos. Segundo, el famoso DNU 70 sigue dando dolores de cabeza, que no tendría si hubiera ido por ley, consensuando, lo que lo llevó a tener que aceptar una ley de Cris (¡vade retro!). Tercero, la ley Malvinas chocó con el peor árbol: el amigo americano. En esta misma columna dijimos que esa iniciativa venía muy complicada porque quería abarcar demasiadas cosas, mezclando peras con manzanas. Ahora tiene que recular en chancletas. ¡Ay, Leopoldo Fortunato!

Entre el ab-zurdo (que significaría alejado de la izquierda) viaje a España, el mal resultado del EMAE de agosto que nos pone al borde de la recesión técnica, la baja del consumo de septiembre y el crecimiento del riesgo país, hubo al menos un dato –medianamente– positivo para el oficialismo: el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella sumó dos meses seguidos de crecimiento. Sin embargo, conviene detenerse en los detalles para no hacer una fiesta. Primero, el registro está por debajo del mismo mes de 2025. Segundo, desde el pico de enero del año pasado, el índice perdió el 12%. Tercero, muestra dos sociedades: un sector de ingresos altos donde crece y uno de bajos ingresos que disminuye. Cuarto, caen los subíndices de “consumo personal”, “situación macroeconómica” y “perspectivas futuras”. Es decir, no vamos bien.

Otras dos grandes noticias para los libertarios vinieron del frente judicial, aunque su lista en el mundo de los abogados tuvo un pobre desempeño esta semana (hay que disimular las debilidades, no exponerlas…). Por un lado, las progresivas complicaciones de la familia Kirchner con sus causas. Por el otro, ¡Javier y Karina son inocentes en el caso Libra! Tenía razón el Presidente: no había delito. El fallo del solícito juez, a pedido del solícito fiscal, se dio al día siguiente de que concluyera el período de Libra en el horóscopo (22 de octubre). Es decir, son libres de Libra. Para gente apegada al esoterismo, es todo un signo. Como dirían los protagonistas de la obra “La cantante calva” de Eugène Ionesco, “¡Qué curioso, qué extraño… y qué coincidencia!”.

Como lo venimos marcando en esta columna, los problemas de la administración de LLA son un gran incentivo a la unidad peronista. Massa salió de gira a mostrarse por los medios con rectores y sindicalistas. Está administrando bien sus apariciones para generar expectativa sin desgastarse. ¿Podría ganarle una primaria a Axel? Es muy temprano para decirlo, pero Sergio Tomás Copperfield ve números que lo entusiasman. ¿Acaso está detrás de la movida de Horacio con Santoro y Lousteau en CABA? ¿Es esa entente la señal de que va en serio por la presidencia?

Por su parte, el gobernador bonaerense se va expandiendo lentamente en lo territorial y moderándose como hizo en Wall Street (con buenos sherpas) y con definiciones de sus espadas, como citamos las de Augusto Costa. Y, como si esto fuera poco, la jefa da señales de astucia política, mientras que en la cumbre de la Casa de La Pampa en Baires hubo pipa de la paz transitoria. Sueñan con un “maracanazo” como el de Estudiantes en la Libertadores esta semana.

Donde no hay ninguna concordia es en el trío supremo cortesano. El aire se corta con un cuchillo, con alianzas circunstanciales según los temas a tratar, sobre todo tras las idas y venidas con las decisiones sobre la ley de tierras. Sin esa referencia institucional como ancla, los brokers suman otra razón más de preocupación para deshacerse de bonos soberanos argentinos.

Mientras arde París, junto a Milán, Madrid, Portugal y Albania, muchos se preguntan si puede haber un efecto contagio aquí, teniendo en cuenta el humor social. Desde julio hay un crecimiento de la protesta social según el reporte de la consultora Diagnóstico Político, del colega Patricio Giusto. Sin embargo, sigue habiendo poca energía para que las cosas se salgan de madre. Si la principal oposición concluye que debe moderarse, el centro seguirá siendo el Santo Grial de la política argentina.