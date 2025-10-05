Cómo vienen las finanzas

Durante el último mes tuvimos muchas zozobras en lo financiero, porque plan económico esto no es, por lo cual tuvimos muchas caídas en las cuales ya la calle/mercado primero dejó de creerle al gobierno nacional y ahora ya duda de las declaraciones del gobierno de Donald Trump.

Se cayó la expectativa en julio pasado, luego de que en abril tuvieran que anunciar un acuerdo con el FMI por un total de US$ 20 MM que nunca fue aprobado por el Congreso y es susceptible de caerse si se lo declarara ilegal mediante un proyecto de ley. Luego, una caída durante esa segunda semana de julio con una pequeña crisis cambiaria y nos encontramos con una crisis cambiaria nuevamente desde hace casi un mes por el cual tuvimos que recurrir a una reunión bilateral con Donald Trump a un costado de la Asamblea General de Naciones Unidas por un par de minutos, y al día siguiente con los anuncios del secretario del Tesoro de EE.UU., que fueron:

*Swap de US$ 20 MM.

*Crédito directo del fondo de estabilización cambiaria.

*Compra de bonos de la deuda argentina en curso.

El tema es que esos anuncios generaron muchos problemas internos al gobierno de Donald Trump con los demócratas e incluso parte de los republicanos, como también con los farmers/pequeños productores que se quejan por la ayuda a nuestro país cuando ellos compiten en los mismos mercados que los nuestros, poseyendo una retención del 20% mientras que los nuestros por momentos poseen retención 0%.

Ante los movimientos siguientes, que bajaron los movimientos del mercado de cambios, tuvo que salir nuevamente a declarar este jueves pero no hizo una sino dos declaraciones en el transcurso de la misma mañana, pero muy contradictorias entre ellas. Ya que la primera fue expresando “vamos a hacer lo necesario para ir en apoyo de Argentina”, mientras que en la segunda habló de “solo vamos a colocar un swap de US$ 20 MM en Argentina y no más que eso”. Las formas se iban a dirimir en la reunión con el equipo económico argentino la próxima semana en EE.UU., pero al escuchar estas declaraciones el equipo económico definió viajar el mismo viernes 3 de octubre quedando el mercado en una tensa pax cambiaria hasta tener resultados de esa reunión que se ocuparon de adelantar por la desesperación de no tener nuevos billetes desde EE.UU.

Cabe aclarar que el FEC del tesoro posee un total de US$ 20 MM para todos los países del mundo y la última vez que se usó fue en 1995, con la crisis del tequila mexicano, por un monto de US$ 5 MM. Sabiendo eso, pretender que sea mayor a 10 MM es pecar de ingenuos o hacer castillos en el aire.

El problema que se suscita es que, al darse el anuncio de lo determinado por la reunión, no haya más que el SWAP, que en USA debe pasar por el Congreso mientras que en Argentina es solo tratable por el BCRA, lo que llevaría a una crisis cambiaria que podría convertirse en terminal por lo frágil, o mejor dicho quiebre del modelo financiero que rige a nuestra patria desde el 11/12/2023.

*Analista económico y tributarista.