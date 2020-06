Complaciendo al capital

Urgencia odontológica. Me subo a un taxi. El taxista me dice: esto no da para más. Después que te bajás yo echo lavandina a la alfombra, rocío alcohol diluido en agua sobre el tapizado del asiento, uso barbijo. Porque yo, hermano, ando por todas partes. Merlo, Moreno, Morón, Lomas de Zamora, Quilmes –¿Kyoto, dice?–, Ringuelet, Avellaneda, Burzaco, y en todas partes, hermano, en todas partes veo a los negros parados al lado del chinchorro, el churrinche, ¿cómo mierda se llama? Ah, sí, chulengo, en todas las esquinas tomando birra y comiéndose un sanguchito de chorizo, de morcilla, de riñoncito, de entrañita, todos sentados a las mesas de madera, cagándose de risa, living la vida loca, total les pagan el sueldo. Está jodido. Ahora el bicho se está repartiendo por culpa de todos los que salieron a correr el mismo día, manga de boludos, todos juntos, sin barbijo, ahora no hay nadie corriendo, no sé por qué el gobierno no lo organizó bien los manda a correr a la c… de sus madres, con perdón de la expresión, uy justo pasamos delante de la iglesia, perdóname Señor lo deslenguado. Pero es que estos h… de p… no tienen perdón. Se van a quedar con Vicentin y no va a haber más fideos, se los va a comer todos Máximo, ojalá se le haga un tapón en el o… y no pueda c… durante una semana, qué digo, durante un mes, y que se lo vayan a destapar los médicos comunistas de Cuba. ¿Te enteraste? No, le digo, o sí, depende de qué. ¿En serio no te enteraste? ¿En qué país vivís? Esto del coronavirus lo armó Bill Gates con los chinos para garcarlo al gordo p… de Trump, que pobre lo tienen del upite por un par de negros muertos por la acción policial. Exceso en el cumplimiento de la ley. Lo escuché en la radio. No sé si a Baby o al Oro. Esos sí que te tiran la posta. Bueno, el asunto es que con lo de las 5G ya están armando un quilombo en las mentes, ¿no ves que la gente anda como zombi por la calle? Después, segundo paso, nos van a poner un microchip para tenernos controlados. ¿En dónde?, le digo. No sé. En el c…. o en la p…, qué sé yo. Igual, yo tengo esperanzas. Me enteré que en Rusia van a vender a la momia de Stalin, o Lenin, yo qué sé, para pagar los gastos del coronavirus. Seguro que lo compra un millonario norteamericano por un fangote de guita, lo baña en oro y lo deja en el living de la casa para que lo vean las visitas. Los capitalistas al final siempre ganamos, hermano.