Con ánimo de dar

Dar no es igual que entregar algo a alguien. Dar es todo un acto y eso que se da no es lo mismo que aquello que se recibe. Principio fundamental, igual que en el fenómeno de la (in)comunicación: el mensaje emitido no es el mismo que el decodificado. Somos presa del equívoco.

Así es que cuando se da, el otro puede recibir la mitad o el doble, incluso nada. Porque para recibir hay que estar dispuesto, en el mejor de los casos, o apenas entrenado, para el intercambio asimétrico. Alguien recibe un don y lo multiplica. Otro malgasta el subsidio mientras su par lo pone a trabajar.

San Pablo dice en la 2a carta a los corintios que “cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación”. Así es que no se trata de lo que alguien da/recibe sino del modo en que se dispone su espíritu. Hacer y enojarse, o por obligación, amarga. Recibir con resquemores, también. No recibir es renuncia retentiva al intercambio. Búsqueda de autoexclusión.

“No hay plata”, dice Milei en estos tiempos ásperos, y ya no hay nada que reclamar ni restituir ahí. Porque no habrá algo que pueda pedirse o disputarse. En la era de las relaciones estructuradas en torno a los “términos y condiciones” –me encanta llamar así a nuestro tiempo– no era de extrañar que se rompieran los contratos más básicos. Porque uno malgasta, ya no vale la pena dar. Porque otro multiplica, ya nadie necesita recibir. Dejaron de importar los modos en que las cosas se hagan o cómo se disponga el corazón. La espiritualidad –que aparece de mil formas por todas partes– es solo señal y signo de su extinción. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.