De Eliseo a Melanio

En su Carta a Meneceo, Epicuro dejó un consejo para los hombres y mujeres que van a morir (es decir, para todos). Les sugirió no perder el tiempo preocupándose por lo que ocurriría después, y mucho menos por lo que dejarían atrás cuando la muerte los alcanzara. Beatriz Sarlo eligió, evidentemente, seguir su camino".

Se sorprende Schuster que Beatriz Sarlo termine siendo tras su muerte sujeto noticioso de programas cuyo menú está conformado por las peripecias de Wanda Nara o los conflictos de los integrantes de Gran Hermano. En gran medida porque quienes se especializan en los personajes más bizarros del espectáculo (no habría que subestimarlos, porque de allí surgió Javier Milei) encuentran en el conflicto sucesorio de Beatriz Sarlo una prolongación de la multipremiada serie El Encargado de Star+/Disney estrenada en 2022 y con tres temporadas, donde el protagonista: Eliseo, interpretado por Guillermo Francella en alguno de sus 25 capítulos se termina quedando con el departamento de la propietaria más antigua del edificio, viuda y sin hijos, tras haber sido su apoyo en el final de su vida. Difícil imaginar que muchos encargados de edificios no hayan visto esa serie y entre ellos, especialmente, el del edificio donde vivía Beatriz Sarlo: Melanio Meza, estrenada contemporáneamente a la viudez de la escritora tras la muerte de su compañero de décadas, el cineasta Rafael Filippelli en marzo de 2023.

Para quienes no conocen la controversia Beatriz Sarlo escribió en un rudimentario papel en agosto de 2024, un año y medio después de vivir sola tras la muerte de su pareja, que Melanio Meza “quedará a cargo de mi departamento después de mi muerte”. Difícil que una experta en el uso de las palabras haya formulado su voluntad como “a cargo” simplemente por una asociación inconsciente con la palabra encargado, en lugar de “quedará como propietario”.

En el escrito que presentó en la Justicia el abogado de Melanio Meza aportando el mencionado papel como testamento olográfico, se cita como prueba de lucidez de Beatriz Sarlo el reportaje que yo le hiciera en Radio Perfil el 20 de septiembre de 2024 “casi dos meses posteriores al otorgamiento del mismo” (testamento). Explica toda la trama a la perfección Omar Genovese en su artículo de este sábado en PERFIL.

Dado que termino siendo involuntario testigo en esta controversia, porque fue colocada como demostración de capacidad mental de Beatriz Sarlo en la primavera de 2024 esa última entrevista, me veo en la obligación de contar que meses después y 36 días antes de su fallecimiento almorcé con Beatriz Sarlo. Ella vino a Editorial Perfil en un remise que le enviamos a buscarla, compartimos ese almuerzo con Gustavo González hablando de la Academia de Periodismo que integramos los tres y a la que Beatriz Sarlo siempre sintió como un mimo de los periodistas hacia ella, porque su lugar natural debiera haber sido la Academia de Letras (Borges y Cortázar tampoco la integraron por las mismas razones que Timerman y Lanata nunca integraron la Academia de Periodismo, problemas de todas las academias).

Durante el almuerzo que duró más de una hora la conversación nos mostró que su genio y agudeza estaban a salvo, aclarando que lucidez determinada cantidad de horas al día y completa capacidad de discernimiento no son lo mismo. Al terminar la acompaño al garaje donde estaba el remise que la llevaría de regreso a su casa, y de golpe se detiene y me dice que precisa primero llamar al encargado de su casa para que la ayude con las llaves que no identifica bien. Como en ese momento Melanio no respondía el teléfono le digo que mi secretaria la acompañará para ayudarla con las llaves.

Este es el testimonio de Verónica Pérez sobre el 11 de noviembre: “Durante el trayecto de regreso, intentamos comunicarnos varias veces con el portero desde ambos celulares para que pudiera asistirla, pero no obtuvimos respuesta. Una vez en su domicilio, la acompañé hasta el interior del departamento. Estaba sola, solo la recibía su gatita, a quien incluso acaricié y se sorprendió ya que me comentó que era muy arisca con la gente”; (sobre Melanio Meza, Sarlo escribió: “y también queda a cargo de mi gata Nini que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo”). Me llamó particularmente la atención que, al bajar ella luego a comprar cigarrillos, dejó la puerta apenas entornada, sin cerrarla del todo. Me comentó que a veces le costaba identificar la llave correcta, por eso prefería no cerrarla. Me dejó una impresión fuerte, sumado a que se la veía muy sola y vulnerable”.

Y el día anterior al almuerzo Beatriz Sarlo me llamó por teléfono y después de saludarme me dijo “mañana tengo un almuerzo con Fontevecchia, ¿está todo confirmado?” y me quedó la sensación de que no me había reconocido.

En sus últimos 15 años Beatriz Sarlo fue columnista todas las semanas de PERFIL. La muerte de Rafael Filippelli, según ella, el más fanático lector del diario PERFIL en papel, la deprimió e hizo que pocos meses después dejara de escribir. Su última columna titulada “Repeticiones” fue la del 24 de septiembre de 2023 donde escribió sobre la muerte de Mario Wainfeld: “el peronista ideal para la diferencia ideológica y él me consideraba la antiperonista que conocía al peronismo y lo que allí sucedía. Algo similar a lo que me sucedió con Horacio González. Voy a extrañarlo y ese sentimiento marca este período de mi vida. Nos vamos yendo”. Resuena ese “nos vamos yendo”.

A partir de que enviudó Beatriz Sarlo escribió solo para Rafael Filippelli, el día de esta última columna me envió un mail diciendo que estaba con una fuerte gripe y la disculpáramos si su columna no era de las mejores, pero no quería dejar de enviarla porque “si Rafael no encontraba mi nota en los kioscos celestiales, se hubiera reencarnado para retarme”.