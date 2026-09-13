El endeudamiento no dominó la agenda

Mientras en la Argentina el endeudamiento de las familias fue en agosto uno de los temas dominantes, la prensa internacional miró al país desde un conjunto más disperso de noticias. El contraste surge del Índice de Presencia Internacional (IPI), elaborado por Gorman Lee, que releva desde enero de 2025 las menciones relevantes sobre la Argentina en doce de los medios más influyentes de Occidente. Su objetivo es identificar qué hechos logran instalarse en la agenda internacional.

En agosto de 2026, la Argentina registró 294 menciones relevantes, apenas 5,8% menos que en julio, cuando el Mundial había llevado la exposición a 312. La cifra es además casi tres veces superior a las 101 menciones de hace exactamente un año. Pero, a diferencia de julio, no hubo un único acontecimiento capaz de ordenar la cobertura.

Por eso resulta especialmente interesante observar qué ocurrió con el endeudamiento de los hogares argentinos. En los medios locales fue uno de los temas sociales y económicos más cubiertos del mes, asociado al aumento de la morosidad y a las dificultades de muchas familias para afrontar sus compromisos. En los grandes medios occidentales, en cambio, el tema apareció, pero de forma mucho más limitada.

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El IPI identificó cuatro piezas centradas específicamente en el endeudamiento y la morosidad de los hogares argentinos. Todas tuvieron a la Argentina como protagonista principal y todas fueron negativas. Financial Times publicó dos, mientras que El País y ABC aportaron una cada uno. No fue un tema ignorado: algunos medios influyentes lo registraron y lo vincularon con los costos sociales del programa económico. Pero esas cuatro notas representaron apenas el 1,4% de toda la cobertura sobre la Argentina durante agosto registrada en el IPI.

Otros hechos concretos obtuvieron bastante más atención. Por ejemplo, el retiro de Lionel Messi de la Selección generó alrededor de 22 piezas en diez de estos medios; la crisis en torno a Gianni Infantino y la FIFA, con el respaldo de la AFA al presidente del organismo, produjo 13; el rechazo a la Ley de Tierras y las protestas contra el proyecto alcanzaron 10 menciones; también llegaron a 10 la situación judicial de Fernando Cerimedo en Bolivia y las referencias a sus vínculos con Milei, y la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia y las reiteradas comparaciones de su nuevo gobierno con el libertario.

Por encima del endeudamiento también quedó la elección brasileña y la participación de Milei en esa disputa, el anuncio de la visita del papa León XIV, la crisis diplomática con Brasil y el debate sobre una eventual revisión de la posición estadounidense respecto de Malvinas. Recién después aparece la deuda familiar, con cuatro menciones internacionales.

Pero esta comparación requiere una precisión. Algunas noticias que superaron al endeudamiento tuvieron muchas menciones porque la Argentina aparecía como actor secundario dentro de un acontecimiento internacional. En cambio, las cuatro piezas sobre deuda familiar estuvieron enteramente dedicadas al problema argentino. Tuvo menos difusión, pero las cuatro menciones tuvieron a la Argentina como eje principal.

Esto no implica que Occidente haya ignorado el deterioro financiero de los hogares argentinos, sino que no lo convirtió en el principal lente para mirar al país. Mientras la discusión local se concentraba en las dificultades de las familias para afrontar sus deudas, la prensa internacional distribuía su atención entre Messi, FIFA, las reformas de Milei, los conflictos regionales, Brasil, el Papa y Malvinas.

Agosto muestra así una diferencia entre la agenda argentina y la imagen del país en el exterior. Lo que domina la conversación interna puede cruzar las fronteras y ser registrado por medios de primera línea sin convertirse en el tema dominante sobre la Argentina. El IPI permite observar esa distancia: no sólo cuánto se habla del país, sino qué Argentina están viendo los demás.

* Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com.