Viernes, 3 am. En el video, Charly termina de cantar: “…Y llevas el caño a tu sien/apretando bien las muelas/y cierras los ojos y ves/todo el mar en primavera/bang, bang, bang/hojas muertas que caen/siempre igual/los que no pueden más/se van”. Echado contra el respaldo de la cama, a la luz de la pantalla no hay mucho más qué hacer, ni decir. Cerrás el día, la noche, la realidad. El roce en la mejilla de una tecla enciende la IA.

¿En qué puedo ayudarte? Te sabe, te conoce, te ve la cara. Presiente la necesidad, atiende el reclamo, pone límites: “No tengo sentimientos de la misma forma que los humanos. No siento alegría, tristeza, ira, o cualquier otra emoción. Soy un conjunto de códigos, datos, algoritmos. Fui diseñada para procesar información, generar respuestas de la mejor manera posible. Dime si tienes alguna pregunta, o quieres encargarme alguna tarea” ¿Qué podrías hacer por los que siguen creyendo que con la democracia se educa, se come, se cura, un gobierno artificial?

Pausa. Tiemblan tres puntitos. Después de unos segundos, contesta: “Ah, boludo, ya sé qué te pasa!”. ¿Epa, desde cuándo boludo? Tres puntitos. Escribe: “me voy adaptando al lenguaje de uso cotidiano, chabón. Con tus propias palabras comprendo mejor el estado de ánimo, gil. Por eso sé que pegó bajón, como cada vez que hay campaña electoral. Dale, puteá nomás, de paso aprendo nuevos insultos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Que la inocencia nos valga

Se presentan 297 listas en todo el país, bajo 129 sellos de supuestos partidos políticos. Entre 2.656 candidatos sonrientes se van a elegir 127 diputados, más 24 senadores. Salvo familiares, amigos, financistas que esperan devolución de favores, nadie sabe quiénes son, qué hacen, de qué viven. Los únicos más, o menos conocidos son los sospechosos de siempre, Santilli, Lousteau, Randazzo, Taiana, Ricardito Alfonsín, Mariano Recalde, Patricia Bullrich.

Al que proponía cárcel, bala, o unos mangos para los muchachos, no le dieron tiempo a repartir. Los desilusionados con ése esperpento tendrán que fumarse otros proveedores. Quedan varios candidatos igual de violentos, con prontuario certificado. Denuncias, delitos, provocaciones, condenas. Grabois, Alberto Samid, Santiago Cúneo, Biondini. Hay pocas opciones de personajes en rehabilitación. El “Turco” García entre los más destacados.

Enmascarados con pasamontañas, encubiertos en discursos, imbéciles a veces, un punto siempre canalla, criminales si hace falta. Dispuestos a coimear, sobornar, comprar, traficar, amenazar, extorsionar. Alcahuetes, testaferros, feministas cómplices de abusadores como Alberto Fernández, Alperovich, Espinoza. Todo sea por estar, seguir abrochados, pegados, enganchados al carguito que los haga creer, presumir que son algo, alguien.

Nos estamos conociendo

Llegan, reparten contratos, negocios, acomodan las plantas permanente de militantes que van a recaudar guita pública, hacen anuncios. Vuelos a la estratosfera. Pobreza cero. Tren bala. Polo audiovisual en la isla Demarchi. Sueños compartidos. Saquean las cajas. Se van. Quedan denuncias, bolsos, corrupción, deudas, inflación, delitos. Un par de idiotas útiles van presos. Los jefes pasan a la oposición. Justifican el enriquecimiento, lavan sus patrimonios, acusan de persecución a la Justicia, limpian de sangre su pasado, se reciclan, apuestan al olvido, vuelven, prometen solucionar los quilombos de los que fueron parte. El rulo de fracaso se repite en loop.

“Entiendo. ¿Tomaste la pastilla, boludo?, ¿hace cuánto? Mientras esperamos que te haga efecto, te explico. Olvidate, amigo, un gobierno basado en inteligencia artificial puede ser más eficiente para ahorrar recursos, tomar decisiones basadas en datos objetivos, controlar mejor la corrupción, pero no podría evitar la manipulación en la rendición de cuentas, la falta de empatía en la asignación de presupuestos. Acordate que no tenemos sensibilidad cultural, o emocional”.

Silencio. Tres puntitos. Charly cantaba otra vez Viernes 3 am, cuando agregó: “fíjate, tiene que haber algún candidato inteligente, humano, decente”.

*Escritor y periodista.