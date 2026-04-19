El melodrama no muere, se adapta

Hace unas semanas me mandaron un video por WhatsApp. Una frutilla con ojos llorosos le reclamaba a un durazno que la había engañado con una banana. El durazno negaba todo. La banana aparecía en el fondo con cara de culpable. Música dramática. Cortes rápidos. Una voz en off con la solemnidad de un noticiero. Treinta segundos. Le di play tres veces seguidas.

Eso es una frutinovela. Y tiene millones de vistas en TikTok e Instagram en toda América Latina.

El formato es tan simple que cuesta creer que funcione. Personajes con forma de fruta animados por inteligencia artificial, metidos en historias de amor y traición. La villana de siempre. El galán que duda. La protagonista que sufre y perdona demasiado. Episodios de menos de un minuto con finales abiertos que te obligan a buscar el siguiente. La IA genera las imágenes y las voces. Cualquiera puede producir uno en minutos. La gente los consume como si fueran Los ricos también lloran. Ahí empieza lo que me parece importante mirar.

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Llevamos años escuchando que la inteligencia artificial va a transformar la creatividad humana, que va a abrir puertas que antes estaban cerradas. En parte, pasó. La barrera bajó a casi cero. Y lo primero que hicimos con esa libertad fue recrear la telenovela.

Me parece más revelador que criticable. La telenovela es la narrativa más resistente que produjo América Latina. Sobrevivió al streaming, a la fragmentación brutal de la atención. Y la IA, lejos de reemplazarla, la convirtió en combustible para algo nuevo.

Lo que las frutinovelas muestran es que cuando una tecnología elimina todas las restricciones de producción, la imaginación llega con su historia adentro. Con los géneros aprendidos de memoria y las formas de tensión que funcionan porque llevan décadas funcionando. La IA democratizó la producción, pero no tocó lo que queremos ver. Seguimos eligiendo exactamente las mismas historias.

En algún punto, eso tiene sentido. El drama amoroso siempre fue una forma de procesar cosas que no tienen solución fácil. La telenovela fue la narrativa de los que no controlan su destino, la que les da forma al desamparo y a la esperanza de una manera que el documental y la novela literaria no pueden. Que sobreviva en formato de fruta dice algo sobre lo que seguimos necesitando.

El algoritmo también aprendió eso. Los videos con el mayor pico emocional son los que más se comparten. Drama concentrado en treinta segundos, con un gancho en los primeros dos. Es una descripción técnica del éxito en TikTok y también una descripción perfecta de la telenovela. Tenían todo para encontrarse.

Hay algo en eso más honesto que cualquier discurso sobre revolución creativa. La gente eligió qué hacer con el acceso que la tecnología le abrió. Y eligió el melodrama en formato fruta. Lo que necesitamos contar cambia mucho más despacio que las herramientas con las que lo contamos.

Las frutinovelas son absurdas por diseño. La frutilla que llora, el durazno infiel, la banana cómplice. Hay una distancia cómica que las hace consumibles sin culpa. Podés ver un drama de traición protagonizado por frutas, reírte y conmoverte al mismo tiempo, porque el absurdo funciona como permiso. Cuanto más inverosímil el personaje, más directo el golpe emocional. Una lógica tan vieja como el teatro griego, que la IA redescubrió sin darse cuenta.

Tres décadas atrás, los productores de telenovela tardaban meses en desarrollar una temporada. Hoy alguien genera un capítulo en minutos desde el celular, lo sube, y al día siguiente tiene medio millón de vistas en toda la región.

El melodrama latinoamericano esperó décadas para que alguien le bajara el costo de entrada. La tecnología llegó. Y lo primero que hizo fue darle frutas como protagonistas.

*Autor y divulgador. Especialista en tecnologías emergentes.