El peronismo económico va en busca de su tercera versión

En definitiva, ¿qué es el peronismo? Son tiempos de volver a formularse la eterna pregunta argentina que, Spoiler Alert, no tiene respuesta. Y menos en conceptos económicos. Mucho, mucho menos, en los financieros. Cada gobierno peronista le imprimió su propia lógica a los terrenos de la ciencia de la escasez, tanto en términos de bienes y servicios como en el manejo de la moneda. Lo cierto es que la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la realidad de ser el principal partido opositor y de representar inevitablemente la primera alternativa de poder por fuera de los libertarios, obliga al analista a pensar y repensar cuál puede ser el futuro de la propuesta económica del peronismo, movimiento que hoy se encuentra en franco debate sobre su futuro. Que es, en parte, el del país.

Como siempre, indefectiblemente, la economía sigue a la política, comencemos a reflexionar sobre la pregunta sin respuesta.

De las muchas y múltiples definiciones sobre qué es el peronismo, tomamos la primaria y más debatida en otro momento clave de la historia reciente de la Argentina. En 1971, los politólogos Juan Carlos Portantiero y Miguel Murmis se lo preguntaron desde la sociología de izquierda de la época, en una obra que terminaría siendo un clásico de la intelectualidad local llamada Estudios sobre los orígenes del peronismo. Se lo define no como un partido obrero tradicional, sino como una coalición social de carácter policlasista; que incluye rasgos de un partido laborista en zonas centrales y un partido policlasista en zonas periféricas. Portantiero y Murmis enfatizan el carácter racional y pragmático del apoyo de las masas trabajadoras al peronismo, en contraste con interpretaciones que lo consideraban irracional. Pero que en lugar de agotarse en las clases trabajadoras, supera la concepción de partido de clase obrera en sentido estricto, y se transforma en una coalición que atrae diferentes sectores sociales, incluyendo, obviamente, a trabajadores, pero también a sectores medios y algunos empresarios. Todo con dos componentes importantes e imprescindibles: una estrategia de llegada al poder con esa alianza pluriclasista más una estrategia de interpretación del manejo del Estado como articulador del poder.

Con el tiempo, Portantiero abandonaría su visión gramsciana de las ciencias políticas, y se acercaría a la socialdemocracia alfonsinista. Se mantendría fiel a sus convicciones, hasta mediados de los 90; donde, ante el menemismo gobernante reelecto previa reforma de la Constitución Nacional del 94, reformuló su visión sobre el peronismo con un resumen más pragmático y directo; siempre sobre la base de su visión original. Ya maduro, pero activo (fallecería en 2007), fue consultado en 1995 sobre ¿Qué es el peronismo? Y contestó de manera más directa: una manera de llegar al poder y mantenerlo”.

Siguiendo esa última, más directa y pragmática definición de Portantiero, se puede definir que desde el regreso de la democracia en 1983, hubo dos peronismos. El de Carlos Menem de 1989 a 1999; y el kirchnerismo de 2003 a 2015. Siendo generosos para el análisis y descartando como kirchnerismo la fallida experiencia albertista de 1919 a 1923. Agotadas las dos experiencias, sólo una tercera versión podría volver a traer al peronismo al poder.

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner lleva ahora al peronismo a replantearse la pregunta eterna sin respuesta. Y a elaborar una nueva versión del hoy principal partido opositor; y, otra vez, inevitable alternativa de poder ante el hoy fortalecido movimiento libertario. Pero nada es para siempre. Y menos en democracia.

El problema para el peronismo es que se encuentra en plena ebullición política en búsqueda de una conducción que lo lleve al futuro como alternativa. Con un esquema renovador, que, quizá, aún no haya nacido. O reinventado.

Mientras tanto se debate en dos propuestas económicas que no pueden convivir entre sí. Por un lado el kirchnerismo renovado, y quizá residual; donde, curiosamente, también suscribe el kicillofismo, más allá de las internas por las confecciones de las listas del indomable (y para algunos inviable) conurbano bonaerense, donde el peronismo reina desde casi siempre sin muestras de progreso social. Desde este costado se sigue creyendo en una revolución siempre posible, donde las bases del kirchnerismo primario vuelvan a reinsertarse. Se cree por aquí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la fuente de todos los males de la economía local, y uno de los nortes a seguir es volver a pagarle al organismo la deuda como lo hizo el líder máximo en enero del 2006. El problema es que en aquel entonces la deuda con el Fondo rondaba los US$ 9 mil millones, y sólo con una campaña sojera alcanzaba para concretar la hazaña, retenciones mediante. Hoy la deuda con el FMI ronda los US$ 85 mil millones (podrían ser más de 90 mil cuando se terminen las liquidaciones del último Facilidades Extendidas firmado en abril pasado), cuando la soja difícilmente aporte algo más de 23 mil millones en un gran año. Para cumplir con el pago completo habría que rezar a Vaca Muerta. Sin embargo, tampoco alcanzaría. Se necesitarían dos años de aportes máximos a volúmenes proyectados para el 2030 para completar todos los dólares que se le deben al Fondo. Esa sí sería una aventura financiera.

Para peor, las comparaciones son odiosas. En aquel 2006 aún el país navegaba en un default que le permitía ignorar la deuda. Sólo a mediados de ese año se terminaría de renegociar el festejo del declararle al mundo que no se pagarían los vencimientos comprometidos. Ignora también esta parte del mundo económico un problema heredado, del último kirchnerismo. Existe una bestia latente de endeudamiento generado por los juicios provenientes de la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 y el haber alterado la medición del PBI de los cupones en el 2013. Dos juicios que aumentarían la deuda externa vía demandas por más de US$ 20 mil millones. Poco lugar para la épica por este costado. Salvo un default generalizado, que implicaría una aventura financiera para el país que ningún otro estado ha vivido jamás. Una martingala de este tipo ameritaría un apoyo político tan impresionante que produce muecas de insatisfacción ver los avales que las encuestas dan a este costado del mundo electoral.

Este mundo reinvindica con fervor el proyecto fallido del albertismo de tomar el control de Vicentin, como paso previo al dominio del comercio exterior de granos y oleaginosas, con las exportaciones de soja como epicentro de los controles. Esta intervención directa, más el mercado energético petrolero y gasífero bajo el dominio de YPF, sería la llave de los dólares que el país necesitaría para terminar con la visión bimonetaria de la patria.

Esta visión de la economía tiene aún una deuda pendiente: explicar cuál es el mecanismo de control y mantenimiento de la inflación a raya y qué idea se tiene del equilibrio fiscal. Si es que se lo considera tema.

Hay otro peronismo rondando la puerta, con mucha menos prensa que el kirchnerismo, que logró retomar la primera plana. El peronismo más pragmático no tiene hoy mucha voz, pero cree que hay una alternativa en el centro del panorama político argentino. Sin romper con el FMI, manteniendo el equilibrio fiscal, con una buena relación con los centros financieros internacionales, con empresarios locales protegidos, con sindicatos entusiastas que acompañen y una visión modernizadora de la protección industrial. Y con el fifty fifty como bandera. Incluye la reivindicación de la relación del peronismo con el campo y el interior profundo; rubros de la sociedad argentina que desde el 2008 no maridan con el peronismo. O con el kirchnerismo.

Para estos, los primeros son militantes algo alocados que no aprendieron de los errores del período 2013-2015 del peronismo. Para el kirchnerismo, los segundos son simplemente tibios que fracasarían como el albertismo en un tiempo, el que se viene, no apto para dialoguistas.

Sea como fuere, son dos modelos incompatibles entre sí. Imposibles de convivir en las mismas banderas de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Y que sólo podrían conjugarse en una propuesta exitosa, con una tercera versión superadora de ambas. Un tercer peronismo. Basado en una visión de la economía argentina, el mantenimiento de una inflación controlada y una situación fiscal en equilibrio. Esto es, un modelo que aún no conocemos.

Hay algo en lo que coinciden ambos peronismos en ebullición. La propuesta mileísta no tiene futuro.

Más tarde o más temprano (con octubre 2025 como meridiano) el esquema de dólar atrasado, sectores de la economía fuera del crecimiento, poder adquisitivo peleando desde atrás a la inflación y un nivel de endeudamiento amenazante; no es una propuesta que en el largo plazo pueda sobrevivir. Y como profetizó Cristina estos últimos días, terminará mal.

Aquí aparece una curiosa coincidencia entre los dos bandos peronistas en disputa. Los estrategas de ambas partes creen que el heredero del menemismo y el kirchnerismo como tercer peronismo, no será el que surja inmediatamente después de la teórica inevitable crisis que termine con el actual gobierno. Sino el que venga después. Antes, se reflexiona, se necesita un duhaldismo. O, más bien, un Jorge Remes Lenicov que asuma los ajustes.

Esta historia continuará.