Feminismo: impacto en sexo, teatro y deporte

por Mabel Bianco

El crecimiento del reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres como un valor importante y de las teorías feministas en todo el mundo y en el país, impactó en distintas áreas y sectores. PERFIL, el fin de semana pasado evidencia algunos de estos avances. La nota en Sociedad de Fernández Tasende, Passamonte y Ruffo sobre “Instagramers del sexo” es una evidencia de cómo profesionales mujeres ingresaron a las redes sociales, para hablar de sexualidad con conocimientos, pero sin tapujos. Ellas están contribuyendo a la Educación Sexual Integral –ESI– de adultes que ya no van a la escuela, pero que necesitan informarse. Responden a una necesidad que muchos niegan porque creen que en una época con tanto acceso a información esto no es necesario. Esta nota, demuestra que se equivocan. Que haya mucha información, no significa que las personas tengan ámbitos dónde preguntar y los aspectos que requiere para cada persona distintas aclaraciones para entender cabalmente. El valor de estas profesionales es que promueven el diálogo, aceptando responder a preguntas e inquietudes. Sus seguidores tienen la “posibilidad de preguntar”, no solo recibir pasivamente información. He allí el éxito de estas profesionales que cubren necesidades de adultos entre 20 y 40 años, según la estadística de sus seguidores, mayoritariamente mujeres. Ellas reconocen que se sorprendieron con el rápido crecimiento, algo que no nos llama la atención a quienes trabajamos estos temas, porque sabemos del vacío ante la necesidad existente.

En el teatro hay impactos interesantes cómo en el género “de revista”, muy tradicional en el país. ¿Qué cambió en esta modalidad que se basa en cosificar a las mujeres y usarlas para producir “risa”? La nota en Espectáculos, de Analía Melgar con las opiniones de diez actrices de este género, que van desde Moira Casán a La Queen, reconocen ellas y el público que cambió. Ellas se niegan a hacer y participar en shows sexistas y dicen que el público ahora es menos “machista”, ya no quiere ver más comicidad que degrada a las mujeres. Pero hay voces que reconocen que aún, en las redes sociales cuando una vedette aparece sin ropa es mucho más aplaudida y seguida, que cuando aparece vestida. El cambio está aún distante en este campo, pero es clave que artistas y empresaries sigan acabando con la cosificación de las mujeres.

En Protagonistas el sábado la entrevista a Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentina, de Agustín Gallardo, es una excelente muestra del cambio, pero aún está en transición. Lograr ser miembro de la AFA, no es menor en una entidad tan masculina de un deporte tan reacio a las mujeres. Esto no fue casual, la influencia mundial que llevó a que la FIFA reconociera el fútbol femenino, llegó al país y en la AFA no pudieron negarse. Pero lo importante es que ahora se reconoció y esto abre una puerta que como dice Evelina: “La mujer que practica fútbol ya no es más la pibita del potrero…antes estaba el prejuicio de que era la machona, la tonta… faltan dirigentes mujeres en espacios de decisión… sigue habiendo mucho machismo en el fútbol”. A esto se suma, la oportunidad de que dos latinas en Estados Unidos hayan sido invitadas a cantar en el Super Bowl. Es un logro y como dijo Jennifer Lopez: “Es un modelo de empoderamiento para las niñas”. Agregaría que el modelo de empoderamiento sería pleno si equipos femeninos o mixtos hubieran participado en el Super Bowl.

La influencia de la igualdad también está llegando al Banco Central, que anunció en junio se empezarán a cambiar en los billetes las imágenes de animales por próceres, mujeres y hombres. Patricia Valli en Economía, comenta la propuesta del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, que ha lanzado diseños en las redes #BilletesFeministas, que incorpora a líderes de la comunidad Lgbtiq+ y mujeres de la política y la cultura. Este será un desafío interesante que esperamos se concrete.

Así como la iniciativa del Gobierno porteño de poner nombres de mujeres a las tres nuevas estaciones de subtes y que originó un proceso de selección con les vecines que ayuda a reconocer a mujeres de antes y actuales, que han contribuido desde distintos campos. Celebramos esto y creemos se debe ir ampliando no solo a nuevas estaciones, sino a las existentes y también a otros espacios como plazas y calles.