Fetiche cumple

En diciembre de 2021, Martina Luri y Fernando Pérez Solivella abrieron una de las librerías más lindas de Buenos Aires (lo que es mucho decir, porque, contra viento y marea, la Ciudad sigue desplegando locales muy agradables atendidos por grandes libreros (¡pero es cierto!) sobre la calle Thames, en Villa Crespo. Para los que son, justamente, un poco fetichistas de los libros o están ávidos de encontrar algo fuera de cálculo, es un lugar perfecto.

Aunque no faltan la mayoría de las novedades de las editoriales independientes más interesantes del momento, y también de las grandes, Fetiche destaca por su selección antojadiza –tal vez, incluso, caprichosa en el mejor sentido– y tan amplia como para hacer imposible dar un panorama completo en el espacio de esta columna, de modo que lo mejor es tomar algunos ejemplos por propia afinidad.

Contra viento y marea, la Ciudad sigue desplegando locales atendidos por grandes libreros

Para el lector cinéfilo, hay una batea rebosante con títulos geniales como Del caminar sobre hielo, de Herzog, o Dibujos eróticos, de Eisenstein. Con los ensayos, lo mismo, muchos y diversos. De Los Hongos del fin del mundo, de Anna Lowenhaupt Tsing, o Maneras de ser viviente, de Baptiste Morizot, a El ruido de una época, de Ariana Harwicz. En ficción, idénticos parámetros, de Norma Jeane Baker de Troya, de Anne Carson, a esa gran pieza nacional que es El escritor comido, de Sergio Bizzio, reeditada después de muchos años. Pero es con los usados donde Fetiche hace más honor a su nombre: por un lado, asistimos a la sensación un poco adrenalínica –pero también tranquilizante en plan “misión cumplida”– de encontrar algo que parecía estar esperándonos desde el más allá y se materializa solo para nosotros. Por otro, conectamos con el espíritu colorido de los puestos de parques o ferias, en donde todo parece posible.

Y como plus del plus, la organización ocasional de presentaciones, firmas de ejemplares, lecturas, diálogos entre editores, escritores, artistas y periodistas, en un ambiente que combina interiores con mesas en la calle, bien microfoneado, como para que nadie se pierda nada. Alan Pauls, Selva Almada, Mariano Dupont y Celicia Szperling son algunos de los autores que pasaron por allí, frente a un público entusiasta. Imposible no brindar por los dos años de Fetiche, esperando que todos los que aman leer, la conozcan.