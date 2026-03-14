Eso de “dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada” resultó evidentemente una frase de fantochada, proferida para excitar punitivismos (los impulsos de venganza disfrazados de justicia) y no mucho más que eso. Una frase hueca más, emitida desde el poder del Estado, que ha encontrado su eficacia justamente por ser hueca. ¿Dentro de la ley, todo? ¿Fuera de la ley, nada?

Me cuento decididamente entre los firmes partidarios de la libertad de expresión. No por eso se dejará de advertir, sin embargo, como una suerte de daño colateral en todo caso, que se ha ampliado exponencialmente la tendencia general a salir a decir cualquier cosa.

Algo distinto de la mentira (que quiere hacerse pasar por verdad), algo distinto del error (que admite ser corregido), algo distinto de la tergiversación (la que se puede rectificar): en todo eso hay algo que importa y no deja de suscitar reacciones.

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En cambio, el hábito de decir cualquier cosa, al extenderse y volverse constante, lo que provoca es más bien un letargo, una especie de acostumbramiento que nos lleva al punto de lo que ya no importa más.

Aquella “dialéctica del despertar” que Walter Benjamin planteó a propósito de los sueños, ¿cabrá trasladarla, así sea en un penoso declive, al plano de este largo adormecimiento actual? Y en ese intento, tratar de revertir este anestesiamiento de escuchar o leer cualquier cosa a cada rato, donde campean a sus anchas el craso cinismo y la provocación pueril.

La “casta”, las “doce millones de personas” sacadas de la pobreza, la Argentina que fue “primera potencia mundial”, la idea de que en el fascismo no había violencia, etc., etc., etc.: liberarlas del terreno impune del largarse a decir cualquier cosa y traerlas nuevamente al terreno de lo que sí importa.

¿Fuera de la ley, nada? Entonces solo cabe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, tal y como fue sancionada y ratificada. ¿Fuera de la ley, nada? Entonces no es cuestión de eludirla o relegarla, ni tampoco de, hecha la ley, hacerle trampa. A devolverle a la educación lo que le han quitado. Y a pagar de una buena vez lo que deben.