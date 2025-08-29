Javier Milei: entre los idus de agosto y la madre de todas las batallas

El Gobierno acaba de atravesar su peor mes desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. En agosto registró sus porcentajes más bajos de imagen positiva. El descalabro económico, con el dólar en sus niveles más altos desde la salida del cepo y el brutal aumento de las tasas de interés, profundizó el parate y la recesión de una economía ya golpeada. Como si fuera poco, el escándalo en Discapacidad aceleró el descrédito y, en los últimos días del mes, la frutilla del postre: los ataques sufridos por vecinos del sur del conurbano bonaerense y de la provincia de Corrientes, quienes insultaron y arrojaron piedras contra el presidente Javier Milei, su hermana –la secretaria de la Presidencia, Karina Milei– y otros funcionarios.

Las redes sociales se inundaron de videos donde la gente los trataba de “chorros”, “coimeros” y les hacía la seña del “3%”, en alusión al audio de Spagnolo que señalaba que ese porcentaje era el que cobraba Karina.

El Gobierno tiene poco tiempo para superar sus idus de agosto. En apenas una semana hay elecciones, y el impacto de los múltiples frentes de crisis puede traer un coletazo electoral en unos comicios que antes parecían un trámite sencillo, producto de la debilidad de la oposición.

Según un estudio de las consultoras Trespuntocero y La Sastrería, el deterioro de la imagen del Gobierno tras el caso Spagnolo repercute directamente en la intención de voto: un 15,3% de quienes apoyaron a La Libertad Avanza en 2023 ya no planean hacerlo, mientras que Milei registra un 58,5% de imagen negativa y apenas un 38,8% de positiva.

Además, el caso de corrupción no deja de generar novedades. Según personas cercanas a Spagnolo que hablaron con el periodista Hugo Alconada Mon, el extitular de Discapacidad habría dicho: “Si yo hablo, armo un quilombo padre”. Estas fuentes afirman que el exabogado de Milei evalúa presentarse como arrepentido y colaborar con la investigación. ¿Habrá novedades en la última semana de campaña? Por lo pronto, el Gobierno insiste en la idea de una “opereta” orquestada por “el kirchnerismo”.

La exlibertaria Marcela Pagano sostiene una versión contraria a la narrativa oficial. En Modo Fontevecchia, la diputada del flamante bloque Coherencia –recién escindido de LLA en el Congreso– planteó que las filtraciones de Spagnolo provinieron de la Jefatura de Gabinete. Pagano dijo que “hay sectores del establishment que quieren que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se haga cargo de todo el Gobierno”. Además, negó que su esposo se hubiera reunido con el exfuncionario y rechazó la acusación de que fue su pareja quien filtró los audios.

Pagano también denunció que Francos empezó a ser asesorado por históricos agentes de inteligencia, a quienes señaló como presuntos responsables de las filtraciones. En particular apuntó contra José Luis Vila, secretario de Asuntos Estratégicos e histórico hombre de la SIDE. En el Congreso, lo interpeló además sobre otros nombres, como Víctor Hugo Armellino –nombrado por el decreto 691/2024 y con pasado en la AFI (actual SIDE)– y tres agentes: Jimena Honor, Santiago Carro y Jorge Kurt Dreyssig. Según la diputada, “Francos tiene casi una agencia de inteligencia paralela”.

Mientras tanto, en la vereda opuesta, el peronismo enfrenta sus propios dilemas. El gobernador Axel Kicillof, que decidió desdoblar las elecciones bonaerenses contra la recomendación de Cristina Kirchner, se juega la apuesta de liderar el espacio y convertirse en el candidato presidencial del peronismo. Si logra un buen resultado electoral –ganar por más de 5% a La Libertad Avanza, según el analista Gustavo Marangoni–, será ungido como candidato natural. En cambio, si los libertarios logran un empate virtual o incluso superan al peronismo por un par de puntos, La Cámpora y Cristina Kirchner volverán a ejercer la hegemonía plena. Septiembre, en definitiva, decidirá si el peronismo tiene dos cabezas o una sola.

Según el economista Fausto Spotorno, con las tasas de interés tan altas, la inquietud con el dólar solo puede deberse a “los ruidos en la política”. ¿Qué pasará con esos ruidos si Spagnolo decide “hablar” y el Gobierno recibe un revés el domingo 7 de septiembre? ¿Habrá un dólar que supere la banda?

El Gobierno tiene pocos días para ordenarse. Mientras tanto, la situación política se transforma a la velocidad con que aparecen nuevos audios, de origen y resultados inciertos todavía.