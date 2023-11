La AFA se presenta como la primera oposición al gobierno de Javier Milei

Mientras el presidente electo arma y desarma su próximo gabinete con la injerencia directa de Mauricio Macri y también mientras el peronismo sigue en estado de shock por los resultados del balotaje, esta semana empezó a construirse la primera oposición formal al gobierno de Javier Milei, que asumirá el 10 de diciembre: no se trata de un partido político ni de un movimiento social, sino de la AFA.

La dirigencia del fútbol argentino celebró el último jueves una asamblea ordinaria que sirvió para confrontar con el sueño de la improvisada coalición entre los halcones del PRO y La Libertad Avanza: que las sociedades anónimas deportivas desembarquen por fin en Argentina, un deseo que Macri intentó dos veces y que ahora retomó con el impulso privatizador de Milei presidente.

La asamblea representó el segundo rechazo a esa iniciativa, que en los próximos meses puede tomar carriles más formales que una mera declaración pública. La primera fue la catarata de comunicados oficiales de clubes, luego de que Milei admitiera –en la última semana de campaña– que le encantaría que el formato de la Premier League se replicara en el país.

Lejos de una impugnación en la virtualidad, la asamblea constituyó una respuesta política, pública y hasta ilustrativa. A la votación de 45-0 que rechazó el ingreso de otros formatos como las SAD al fútbol argentino, se le sumó la chicana de Tapia a Macri, que el lunes lo había criticado en TN: “La AFA ha hecho cosas populistas muy graves como suspender descensos. No existe la meritocracia ni las reglas del juego. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable. Todas las ligas tienen 20 equipos y acá somos más vivos y vamos a 30 equipos. El fútbol va a tener que cambiar”, amenazó el expresidente de la Nación. “Acá les habla ‘el imperdonable’ –devolvió Tapia en el escenario de la asamblea–, por si no me conocen o no saben. Quiero decirle simplemente que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo que algo en estos seis años hemos ganado”. Delante de él estaban todas las copas que la Selección levantó desde 2017. A veces es mejor mostrar que decir.

En AFA saben que volverán a recibir embestidas desde muchos de los costados libertarios, pero se aferran a algo: la construcción de poder interno, al menos por ahora, está asegurada. Tapia no solo tiene mandato vigente hasta 2025, sino que tiene el apoyo de la enorme mayoría de los clubes. Con el Mundial de Qatar bajo el brazo, supo reconstruir el vínculo incluso con aquellos con los que mantenía más de una rispidez. River es el principal ejemplo: desde que Jorge Brito sucedió a Rodolfo D’Onofrio, el puente Núñez-Viamonte se consolidó, y no solo por los partidos de la Selección en el Monumental.

Sin embargo, del otro lado también juegan. Y el macrismo aspira no solo a conducir la AFA: la apuesta de Macri para las elecciones en Boca empieza a adquirir formas por demás intrincadas. El cambio del sábado 2 al domingo 3 por pedido de la comunidad judía representada por la DAIA –algo que PERFIL adelantó hace un mes– es solo una de tantas. Eso que ahora sucede en Boca podría replicarse en otros clubes en los próximos años.

Quizá para contener esas embestidas –y también para institucionalizar el vínculo con el Congreso y las provincias–, este jueves la Asamblea votó garantizar la voz –pero no el voto– a diputados, senadores, gobernadores y vicegobernadores. Nadie sabe muy bien quiénes se postularán. Es algo que por ahora no importa.