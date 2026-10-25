La decadencia del peso argentino reflejada a través del flamante índice Iron Maiden

Iron Maiden es parte de la historia del heavy metal. Y, quizá, también de la música en general. Pocas bandas pueden mostrar tantos años de vigencia y tantos fans alrededor del mundo. Obviamente, también en la Argentina donde, se sabe, habita el “Mejor Público del Mundo”. Iron Maiden lo sabe y lo vive, al punto de ser ya un clásico de los recitales masivos del país, con una constancia notable. El grupo viene a Buenos Aires ininterrumpidamente desde 1992 hasta hace pocos días, cuando volvió a mostrar su alianza definitiva con el pueblo metalero criollo.

34 AÑOS. Las entradas se encarecieron en pesos desde 1992.



A tal punto llegan estos lazos que ya puede hacerse teoría económica con sus visitas periódicas, comparando en el tiempo el precio en dólares de una entrada para el campo. Lamentablemente, las conclusiones muestran la decadencia del peso argentino, el costo de la moneda local contra el dólar y el alza del costo de vida. Iron Maiden, con sus visitas constantes y con una periodicidad de no más de tres años, puede ayudar a comprender las consecuencias fallidas en el tiempo de las políticas monetarias argentinas.

Comparar los precios con 1992

Así, la historia económica argentina de los últimos 34 años puede contarse a través de los precios de una entrada para ver a Iron Maiden. Desde aquel primer concierto de julio de 1992 en Ferro, durante la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo en Economía, cuando la convertibilidad hacía que una entrada de campo de 20 pesos equivaliera a 20 dólares, hasta las presentaciones del 20 y 21 de octubre de 2026 en Huracán, cuando el mismo acceso llegó a los 145.000 pesos, el recorrido permite construir un indicador particular: el Índice Iron Maiden.

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El resultado es contundente. Entre 1992 y 2026, el precio nominal de una entrada de campo aumentó 724.900%, multiplicándose por 7.250. Sin embargo, esta evolución no representa exclusivamente inflación. También refleja cambios en los costos internacionales de los espectáculos, la tecnología utilizada, la demanda y la cotización del dólar. El índice permite observar, además, cómo se modificó la capacidad de compra del peso argentino y qué sucedió con el precio de un mismo espectáculo cuando se lo mide en dólares.

La banda regresó en 1996, con dos conciertos en Obras Sanitarias, y en diciembre de 1998, en Vélez, con entradas de 35 pesos, un 75% más que en 1992. En enero de 2001, todavía bajo la convertibilidad, costaban 25 pesos. En enero de 2004, ya con el peso devaluado, el precio había subido a 35 pesos, pero su equivalente en dólares había caído a unos US$11,90.

La serie exhibe diferentes etapas. Durante la convertibilidad, el precio de las entradas en pesos y dólares era idéntico. La devaluación de 2002 provocó que el costo en dólares disminuyera considerablemente, aunque en moneda nacional comenzara a aumentar. La recuperación económica posterior, junto con la inflación, comenzó a reflejarse en los precios. En marzo de 2008, una entrada de campo costaba 80 pesos; en marzo de 2009, 130; en abril de 2011, 200; y en septiembre de 2013, 380, unos US$73,35 al tipo de cambio oficial. Entre 2004 y 2013, la suba nominal fue del 986%, y en dólares, del 516%. La evolución reflejaba tanto la inflación interna como el encarecimiento internacional de los espectáculos.

En marzo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el valor de referencia llegó a 650 pesos. En octubre de 2019, luego de sucesivas devaluaciones, había alcanzado 2.100 pesos, un 223% más. En diciembre de 2024, después de la pandemia, la inflación de tres dígitos de 2023 y la devaluación de diciembre de ese año, costaba 65.000 pesos: un 2.995% más que en 2019.

Finalmente, en octubre de 2026, el precio alcanzó los 145.000 pesos, una suba del 123% frente a 2024. Con el dólar oficial vendedor del Banco Nación a 1.545 pesos el 20 de octubre, el equivalente es de US$93,85.

El contraste entre ambas monedas permite obtener una conclusión económica. Mientras que en pesos la entrada se multiplicó por 7.250, en dólares aumentó aproximadamente 4,7 veces: de US$20 a US$93,85, un incremento del 369,3%. En 1992, veinte pesos alcanzaban para comprar veinte dólares. En octubre de 2026, esos mismos veinte pesos apenas permitían adquirir 1,3 centavos de dólar. La depreciación nominal del peso frente a la moneda estadounidense fue del 99,94%. Desde otra perspectiva, comprar veinte dólares requería veinte pesos en 1992 y 30.900 pesos en octubre de 2026.

Iron Maiden ofrece así una forma particular de recorrer la historia monetaria argentina. Desde la estabilidad cambiaria de los noventa hasta las sucesivas devaluaciones y crisis inflacionarias, cada visita dejó un registro del deterioro del peso. El fanático que en 1992 necesitaba veinte billetes de un peso para entrar al campo debe reunir hoy 145.000 pesos. Pero el espectáculo, medido en dólares, no se encareció 7.250 veces, sino aproximadamente 4,7. Esa diferencia resume buena parte de la historia cambiaria argentina: el problema no fue solamente cuánto aumentaron las entradas, sino cuánto cambió el valor del dinero con el que se pagan. Y cuánto poder perdió el peso argentino. Quizá la banda más importante del heavy metal mundial permite también calcular la decadencia histórica del peso. Gobierne quien gobierne. Cante quien cante.

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Más caro en pesos

Medida en dólares, la entrada de campo para ver a Iron Maiden tuvo un recorrido mucho menos explosivo que en pesos, aunque con fuertes sobresaltos. Durante la convertibilidad osciló entre US$20 en 1992 y US$35 en 1996 y 1998, para retroceder a US$25 en enero de 2001.

El derrumbe llegó con la salida del uno a uno: en enero de 2004, la entrada equivalía a apenas US$11,90, el valor más bajo de la serie. Desde ese piso comenzó una escalada: US$25,80 en 2008, US$34,75 en 2009, US$48,66 en 2011 y US$73,35 en 2013, seis veces más que en 2004.

Entre 2013 y 2026, en cambio, el precio en dólares subió cerca de 28%, hasta US$93,85, mientras que en pesos se multiplicó por más de 380. La serie no incluye el equivalente en dólares de los recitales de 2016, 2019 y 2024. Una forma más de medir la desvalorización del peso.