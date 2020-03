La ley del humo

por Jairo Straccia

Cualquiera que conoce un poco el mundo del periodismo sabe el peso que tienen los supermercados en la maltrecha situación de los medios tradicionales. Junto al Estado y muy pocas otras empresas son el agua en el desierto de los avisos que se van cada vez más a los canales digitales, tanto a través de los gigantes tecnológicos tipo Google y Facebook como de la publicidad programática que distribuye mensajes vía algoritmos y subastas en los espacios en miles de webs en cuestión de segundos.

Acá no tendremos a Jeff Bezos, el dueño del “supermercado online” Amazon que agarró viaje cuando la familia Graham le propuso entrar en The Washington Post para reconvertirlo a los nuevos tiempos, pero tres o cuatro páginas de una cadena en una edición del fin de semana alivian el flujo de caja de cualquier diario, y habilitan un lugar de bastante privilegio en las coberturas de la actualidad política y económica.

Pero dicho esto, hablemos del humo que salió del Congreso esta semana con la llamada Ley de góndolas, que intenta atacar la concentración económica limitando la exposición de una marca al 30% de un estante y estableciendo que un paquete de yerba hecho en la economía popular tiene que estar equidistante del primero y el último estante y fácilmente ubicable para la vista.

Mirá que le pongo garra para que me parezca seria y un avance justamente sobre un sector concentrado y que, repito, opera fuerte para que siempre haya un doble chequeo sobre lo que se va a decir de ellos en la prensa, pero mamadera... Basta ver la votación de los senadores el viernes pasado para agarrarse la cabeza.

¿Alguien escuchó los discursos, incluso de algunos que apoyaron la ley? Por ejemplo, Alberto Weretilneck. No fue el papelón de la semana porque le compitió Daniel Scioli en Diputados cuando votó los cambios en las jubilaciones de judiciales y diplomáticos sin tener ni idea qué decía el proyecto. Lo del ex gobernador de Río Negro es para enmarcar. Hizo toda una exposición con los problemas de la iniciativa, habló de que es hasta perjudicial para los objetivos que se propone, pero que votaba a favor porque hablaba de habilitar 25% del espacio a las Pymes. Bueno. Jorge Taiana, un tipo muy respetable, no debe haber leído ni los diarios el último mes: dijo que es obvio que los alimentos en enero duplicaron a la inflación promedio porque no había Ley de góndolas. Ni se enteró de que se restableció el IVA que había eliminado el gobierno de Cambiemos en su rapto final.

Lo peor es que se hace bandera con el problema real de la concentración, pero errando feo el vizcachazo. ¿En serio hacer un mapa en el estante de las latas de tomates, acaba con la concentración económica, y nadie dice ni mu de Techint como el único oferente de acero para esos envases? “Nos hemos peleado con ellos por los precios”, dicen en una alimenticia. ¿Hace falta una ley así para que Quilmes no arregle con las cadenas que si le dan el 80% de la góndola les hace precio, como denuncian las cerveceras artesanales que esperan una respuesta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hace años? ¿Es joda pensar que la redistribución del espacio entre los purés de tomate es clave sin mencionar a Tetrapack, monopolio del packaging? “Es un problema en el mundo”, dice un productor de conservas. ¿No explica el Gobierno por qué mientras hacía tachín tachín con esta ley aprobó la fusión de Cartocor con Zucamor, que hace que ahora Arcor controle el 30% del mercado del cartón corrugado, como se quejan las bodegas por el precio que pagan por las cajas de los vinos? La empresa explica que está lejos de ser un caso que vulnere la competencia. ¿Y la Secretaría de Comercio? ¿Hola? ¿Alguien oyó algo?

Bonus track: ¿qué va a hacer el Gobierno con el reporte de la CNDC que se aprobó el 23 de diciembre sobre el mercado de medicamentos, que detalla que en el 75% de las necesidades terapéuticas el mercado es “altamente concentrado”. ¿Cuál sería la góndola ahí? Stay tuned.

Todo es un entretenimiento hasta que se cuela en las charlas del presidente Alberto Fernández con Europa, donde Francia pide por Carrefour, y en Estados Unidos, donde te hablan de la primary exhibition, te reclaman por Walmart. Es cierto, tal vez no hagan más olas y te apoyen igual por la deuda si les tirás un centro con los colocadores de la mayor reestructuración de la deuda este año en todo el mundo. Tal vez se reparta entre un banco yankee como el Citi para una parte, y otro francés como el Rothschild, donde fue gerente general nada menos que Emmanuel Macron.