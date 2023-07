No al retorno de tiempos oscuros

Las elecciones generales celebradas el 23 de julio en España dieron como resultado un claro retroceso de la ultraderecha representada por Vox y la imposibilidad de que pudiera entrar en el gobierno central en coalición con el Partido Popular (PP). Este resultado fue opuesto al de las elecciones autonómicas y municipales, que permitieron demostrar al país cuáles podían ser las consecuencias de repetirse estas alianzas a nivel nacional.

La arriesgada apuesta del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar la fecha de las elecciones, en abierta contradicción con todos los pronósticos, tuvo el efecto buscado porque, en el breve lapso que medió entre ambas fechas, la ultraderecha mostró su cara y despertó del letargo al electorado. Concurrió más del 70% a las urnas, que en un país sin voto obligatorio es un porcentaje altísimo, máxime cuando se celebra en pleno verano, cuando parte de la población goza de sus vacaciones.

En ese breve lapso se mostró a la población que el regreso de ideologías retardatarias hacía peligrar las conquistas que respecto del goce amplio de los derechos humanos había logrado el país desde que se erigió como un Estado constitucional, luego de la muerte del dictador Francisco Franco y la sanción de la Constitución de 1978, faro para todas las democracias recuperadas en América en la década posterior.

España es un país que, pese a tener una tradición laica mucho más endeble que en otros países del continente, pudo conquistar en el período posterior a la prolongada dictadura una ampliación envidiable de la agenda de derechos. Fue pionera en el reconocimiento del matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, la paridad de género, la libertad de expresión en todas sus manifestaciones. Influyó con esos cambios en su continente y, especialmente, en el espacio iberoamericano.

La integración de Vox en los gobiernos locales mostró que ese camino podía ser retrocedido nuevamente. En un país marcado por la censura franquista, se llegó a prohibir nuevamente la representación de obras de teatro. El dislate fue tal que la censura se impuso sobre el Orlando, de Virginia Woolf, obra canónica de la literatura del siglo XX, de una autora que es pionera en abordar los temas de género en la literatura. También alcanzó por motivos estrictamente políticos, vinculados a la interpretación histórica, a impedir la representación de El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca, una obra del reconocido dramaturgo Alberto Conejero, actual director del Festival de Otoño de la Comunidad Autónoma de Madrid, en co-autoría y dirección con Xavier Bobes, que recrea el sueño frustrado de un maestro que prometió a sus alumnos que los llevaría a conocer el mar y no pudo cumplir su sueño por haber sido fusilado en el inicio de la Guerra Civil por los falangistas.

Estos ataques directos a la libertad de expresión, sumados a los actos contra la diversidad sexual, el negacionismo de la violencia machista, el repudio a las medidas de prevención del cambio climático y la clara postura contra la integración europea despertaron las voces de diferentes sectores de la comunidad que impactaron en la población. El aumento de asistencia a las urnas y el retroceso notorio de la ultraderecha en el resultado de la elección fueron un claro freno a esas medidas que mostraron que los fantasmas de un pasado reciente podían tener nueva corporeidad.

Desde Latinoamérica alzamos nuestra voz contra esos actos porque tenemos memoria de las heridas sufridas por el avasallamiento de las libertades, en especial de la libertad de expresión, que en las diversas dictaduras que asolaron los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX impidieron que el pensamiento y la creación artística pudieran manifestarse. Un grupo de artistas y promotores de la cultura de la región, tan vinculada a España no solo por la lengua y la historia sino por las estrechos lazos contemporáneos que nos integran en un espacio cultural común, hicimos llegar nuestra solidaridad, nuestro pedido de que no se permita que la oscuridad se instale nuevamente en ningún país del mundo porque se agrede a la humanidad.

No sabemos si el acto electoral del pasado domingo permitirá formar un nuevo gobierno. En un sistema parlamentario que depende de las alianzas, de la laboriosa suma de escaños entre diversos sectores políticos, se abre un panorama al menos laberíntico. Pero debemos celebrar que el país, su pueblo, ha dado un ejemplo a Europa y al mundo al frenar mediante el ejercicio del derecho al sufragio el regreso de un descarnado autoritarismo.

Como lo pedimos en la carta de solidaridad aludida, los españoles han dicho con su voto : no más tiempos oscuros, no más censura, no al retorno de la bestia.

Esperamos que esta expresión se mantenga y consolide.

*Profesor de Derecho Constitucional.