Ombudsman, periodismo y después

Mañana, en su habitual columna de los domingos, se despide Julio Petrarca como ombudsman del diario PERFIL después de más de una década de ejercer su cargo con rigor, elegancia y sabiduría. Además de esta década como defensor de los lectores, Petrarca, con sus jóvenes 82 años, acumula otras cuatro décadas en distintos medios de Editorial Perfil prácticamente desde su fundación con la revista La Semana, predecesora de la actual Noticias. Entre múltiples recuerdos personales, Petrarca fue el periodista de La Semana que viajó a cubrir mi accidentado primer traslado como exiliado cuando, después de la Guerra de Malvinas, la dictadura ordenó mi arresto.

Julio Petrarca, tras más de una década como ombudsman, finaliza mañana

Mucha nostalgia personal y también profesional: Petrarca sucedió a Abel González, ombudsman hasta 2012, quien había sucedido a Andrew Graham-Yooll, ombudsman desde 2007, cuando le tocó reemplazar a Nelson Castro, primer ombudsman de un medio de comunicación argentino y de este diario. Vale aclarar que no tuvimos ombudsman cuando PERFIL se editaba los siete días de la semana, algo que siempre esperamos recuperar e imaginamos que cuando Editorial Perfil cumpla 50 años, en 2026, se concrete.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al Petrarca sustituir a Abel González, reflexionamos sobre las controversias con la figura del ombudsman tanto en el periodismo argentino como en el mundial. Allí dijimos: “Hay que confesar que tampoco PERFIL logró que el ombudsman obtuviera el alcance que consiguió esa posición en las redacciones de otros países. Son múltiples las causas, y están bien explicadas en el trabajo de Flavia Pauwels titulado “El defensor del lector, ese gran ausente de los medios argentinos” .

Pero frente a lo mucho por mejorar, y ante cada tensión que fue generando a lo largo de los años la radical autonomía de la figura del ombudsman, siempre nos resuenan las palabras del primero en ocupar esa posición, Nelson Castro, que nos daba ánimo diciendo: “Pero estamos haciendo historia en la profesión”, y mi respuesta en aquellos años: “Me conformo con que los lectores valoren la importancia que tiene para nosotros”.

Continuando con ese legado y tantos buenos aportes al debate periodístico producidos en estas dos décadas de ombudsmen, tenemos la satisfacción de anunciar que la saga continúa y desde el primer domingo de noviembre el nuevo ombudsman de PERFIL será el más reconocido profesor de Periodismo del país: Fernando Ruiz.

Fernando es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra en España, además de egresado de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina. Fue presidente y miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Profesor full time de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, a cargo de las materias Historia y Cultura de la Comunicación, Introducción al Periodismo y Periodismo y Democracia, al tiempo que en la Escuela de Posgrados en Comunicación, participa en las materias relacionadas con el periodismo y la historia de la comunicación habiendo sido, en la Universidad Austral, vicedecano y secretario académico de la Facultad de Comunicación.

Es autor de libros canónicos en la enseñanza de periodismo: Cazadores de noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas (Ariel, 2018); Guerras Mediáticas. Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad (Sudamericana, 2014); Las palabras son acciones. Historia política y profesional del diario La Opinión de Jacobo Timerman, 1971-1977 (Perfil, 2001); Prensa y Congreso: trama de relaciones y representación social (La Crujía, 2001); Otra grieta en la pared: informe y testimonios de la nueva prensa cubana (La Crujía, 2003); El señor de los mercados: historia de Ámbito Financiero, 1976-2001 (El Ateneo, 2005); Cazadores de noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas (Ariel, 2018); Imágenes paganas: periodismo, democracia y pandemia en Argentina y América Latina (Cadal/Adenauer, 2021) y El periodismo y la fábrica de los derechos en América Latina (Cadal, 2025).

En la Academia Nacional de Periodismo, Fernando Ruiz ocupa el Sillón José Manuel Estrada y también es miembro de su consejo directivo.

Fue jurado del premio Colpin (Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación) y consultor de Voces del Sur, la organización que agrupa a las principales entidades de periodistas de la región.

Fernando Ruiz comenzará el primer domingo de noviembre como nuevo ombudsman

La lista de antecedentes de Fernando Ruiz continúa pero agota el espacio de estas líneas, que tienen como único objetivo presentar al reemplazante del querido Julio Petrarca y dar cuenta de su partida.

Un anuncio más: desde la primer domingo de noviembre la columna del ombudsman, junto con las cartas de lectores, volverá a ocupar la doble central del cuerpo principal y las cartas serán sustituidas por los mejores comentarios en Perfil.com.