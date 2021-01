“Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos”. Leo un titular en la portada del diario: “Al final, Rusia admite demoras en la fabricación de las vacunas”. Me aflijo, porque soy argentino. Leo en la página 3: “Según el contrato que Argentina firmó con Rusia por la provisión de vacunas, antes de que finalice enero deberían llegar al país cinco millones de dosis, algo que resulta imposible”. Más aflicción. Título principal en la página 4: “En Rusia admiten que hay demoras en la producción de vacunas”. Y a continuación, en la misma página: “Admiten que no llegarán las cinco millones de dosis de Sputnik V en enero”. ¿Me angustio? Me angustio. ¡Entonces es verdad que nos atamos negligentemente al bastión final del comunismo (y es verdad que eso que hay en Rusia hoy en día es comunismo)! ¡Entonces es verdad que estamos en camino a ser Venezuela, Venezuela sin goticas!

En la página 5, sin embargo, leo también: “El mundo reclama la aparición de más vacunas y los laboratorios admiten demora en la producción”. Y en la página 7: “Los gobiernos europeos llevaban días quejándose a la Comisión Europea porque estaban recibiendo menos vacunas de las previstas (de Pfizer/BioNTech, que promete que no puede producir más rápido)”, y aunque el verbo prometer así empleado me desconcierta, alcanzo a entender la idea. Y un poco más adelante: “España debía recibir diez millones de dosis de Astra Zeneca entre enero y marzo y no llegará a cuatro millones”. Y un poco más arriba, en un pequeño recuadrito: “La ciudad de Nueva York se ha quedado prácticamente sin vacunas”.

La angustia no se disipa, pero cambia de lugar. Me pregunto si no será un problema argentino la tendencia a suponer que los problemas han de ser especialmente argentinos. Me pregunto si habrá una solución argentina (y si no, de otro país) para ese problema. No lo sé. Soy un simple lector de diarios.