¿Puede ganar el gobierno con salarios en baja?

Según el último informe de Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina): “En el segundo trimestre de 2021 el salario real de los trabajadores registrados en el sector privado cayó 4,2% respecto a igual período de 2020 y 5,3% respecto a 2019. Así, el poder adquisitivo del salario es 20,1% menor al 4 trimestre de 2015”.

La pregunta que cabe es: ¿Puede un gobierno enfrentar exitosamente las elecciones con el más bajo salario real promedio del último lustro?

Las experiencias recientes muestran que es incompatible un triunfo electoral con salarios a la baja por tiempo prolongado. Es tal vez el indicador más eficaz para proyectar la performance electoral de una fuerza política.

Sin embargo, todos los estudios indican que el Frente de Todos se impondrá en las elecciones de medio término y lo hará traccionado por la Provincia de Buenos Aires, tal vez el distrito de mayor complejidad socioeconómica del país.

Qué factores influyen en esta aparente paradoja. Enumeraremos cuatro que nos parecen centrales.

La memoria reciente del daño social inmenso infringido por el macrismo durante sus cuatro años de gobierno que empobreció drásticamente a la población, duplico el desempleo, hizo crece el cuentapropismo precario, el trabajo informal y endeudó al país a niveles impagables, plantando un patrón distributivo inédito por su inequidad donde el veinte por ciento más rico toma el cincuenta por ciento del ingreso total mientras el veinte por ciento más pobre de la población se queda con apenas el cuatro por ciento.

El impacto de la pandemia en la economía nacional que sobre la herencia socialmente gravosa recibida tras cuatro años de neoliberalismo hizo retroceder un 9,9 por ciento el PBI en el año 2020, elevó la pobreza al 42%, llevó el desempleo a 11% y precipitó niveles de inflación superiores al 50% anuales.

La ausencia en la oposición de una línea argumental para desplegar una campaña. No tienen fundamentos para rebatir la cuestión sanitaria porque argentina tiene más del 60 por ciento de su población vacunada con una dosis cuando ellos no esperaban ni siquiera el 20 por ciento en esta fecha; ni tampoco tienen propuestas socioeconómicas, no porque no haya problemas, los hay muy profundos, pasa es que la oposición actual no tiene autoridad política ni moral para señalar nada en términos socioeconómicos porque el de ellos fue el peor gobierno en términos de daño social en la historia de la democracia argentina.

La ausencia de propuestas los hace recurrir a episodios como el del cumpleaños de la primera dama, acontecido hace más de un año que amplificaron a través de sus medios de comunicación y lo transformaron en un escándalo.

El presidente asumió que el cumpleaños de la primera dama fue un error que no volverá a ocurrir. No tendrá ningún efecto electoral

¿Puede tener algún efecto electoral ese hecho puntual? Se trató de un error que el propio presidente asumió y además dijo que no va a volver a ocurrir, con lo cual no solo asume el error, sino que garantiza que no va a volver a pasar. Lo que está claro es que no tiene ningún efecto electoral, que es en lo que más se especula. Claramente los altos niveles de indecisos aún presentes orientaran su voto resolviendo la doble tensión que les planea la historia traumática reciente con el macrismo y la estrechez socioeconómica actual y no guiados por ninguna fotito de cumpleaños.

Una exitosa campaña de vacunación que hizo que Argentina sea el país número 17 en el mundo que más cantidad de dosis está aplicando. Significa que la campaña de vacunación es muy exitosa y que tenemos que ahora el avance será de cara a la variante Delta, pero con un panorama alentador.

Al respecto, la asesora presidencial Cecilia Nicolini remarcó que “ya tenemos más del 75% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis, y avanzando con las segundas dosis para completar el esquema de vacunación”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que “va a seguir llegando de la Federación Rusa” y que el laboratorio Richmond está avanzando en su producción. En esta línea anticipó que en los próximos días van a tener “la liberación y aprobación de los primeros lotes de componente 2 para distribuirlos”.

“Estamos trabajando para que lleguen las vacunas de componente 2 y componente 1 para seguir completando el acuerdo que firmamos con la Federación Rusa por 30 millones de dosis”, completó.

Al respecto de la vacuna desarrollada por Pfizer, llegará en el mes próximo y se está trabajando para establecer un cronograma de entrega que pueda cumplirse, que reúna todas las condiciones necesarias y puedan a comenzar a llegar en septiembre y completar los 20 millones antes de fin de año.

Además, hay diálogo sostenido con Janssen y sobre el caso de la vacuna AstraZeneca van a ir llegando ya las que fueron producidas en conjunto con México.

Como se observa, existe un panorama de vacunación muy positivo. Se puede ver ya no solo a los adultos, sino también gente joven que está recibiendo su segunda dosis, y eso muestra la puerta de salida a esta pandemia. Salida que la oposición jamás pensó que se lograría durante el año en curso.

*Director de Consultora Equis.

Producción: Silvina Márquez.