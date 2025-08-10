Rusia en su laberinto bélico

La invasión de Ucrania en febrero de 2022 reveló profundas debilidades de Rusia en los ámbitos económico y geopolítico.

El ministro de Economía, Maxim Reshétnikov, admitió que el país está “al borde de una recesión”, señalando un aumento en el número de empresas en riesgo. Esta expresión difiere del término “enfriamiento” mencionado por Putin. Por su parte, la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, instó a pensar en un nuevo modelo económico. En contraste, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, mantiene que el modelo actual “funciona” y que “después del enfriamiento viene el verano”. ¿Aparecen divisiones en un gobierno monolítico?

Ante esta situación y para combatir la alta inflación, el Banco Central mantuvo una política de altos tipos de interés que llegaron al 21%, lo que estancó la inversión y provocó la quiebra de numerosas empresas. Los expertos coinciden en que los gastos militares son el principal origen de las presiones inflacionarias: el presupuesto de defensa aumentó de US$ 60 mil millones a US$ 145.900 millones en 2024, representando aproximadamente un tercio del gasto estatal según analiza Valentina Prudnikov Romeiko en Rusia entre la guerra y crisis de poder. Para Janis Kluge, economista del German Institute for International and Security Affairs, hay una reclasificación parcial de los gastos relacionados con la guerra en varios presupuestos regionales desde mediados de 2025 para morigerar los datos oficiales.

Sergei Tchemezov, jefe del conglomerado de defensa Rostekh, predijo que esta política monetaria restrictiva causaría quiebras en cadena y “estanflación”. Por su parte, el economista Andreï Yakovlev estima que “todos los factores” que impulsaron el crecimiento en 2023 y 2024 han desaparecido. A esto se suma la disminución de los ingresos por hidrocarburos, con el valor del petróleo ruso reducido a la mitad en tres años.

Este escenario muestra que la invasión a Ucrania, lejos de reafirmar el poder de Putin, reveló sus debilidades geopolíticas. Jeffrey Mankoff destaca en Russia Is Losing Its Near Abroad. How America and Its European Allies Can Help Erode Moscow’s Declining Influence que la guerra permitió a países como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Moldavia “reforzar su soberanía e independencia”.

Este vacío fue llenado por otros actores como China quien intensificó su presencia económica y de seguridad en Asia Central, superando a Rusia en volumen comercial y liderando inversiones en infraestructura clave. A su vez, Turquía fortaleció lazos de seguridad y defensa con otros estados regionales.

Asimismo, surgieron nuevas redes comerciales que conectan Eurasia con los mercados globales, reduciendo la dependencia de Rusia. El “Corredor Central” (China-Kazajistán-Mar Caspio-Cáucaso-Europa) experimentó un crecimiento sustancial, con un aumento de 33 veces en trenes de contenedores chinos de 2023 a 2024. En relación con el gas ruso a Europa, los países de la UE redujeron su dependencia de éste del 50% antes de la guerra, a solo el 8% en agosto de 2023.

En la dimensión interna, Michael Kimmage y Maria Lipman en The Limits of Putin’s Balancing Act. What the Kremlin Will Sacrifice in Pursuit of Victory in Ukraine describen cómo Putin cultivó esta estabilidad a través de la represión selectiva y el control sobre los medios de comunicación, criminalizando el sentimiento anti-guerra y encarcelando o exiliando a críticos.

Para Putin, la victoria en Ucrania es una necesidad existencial que eclipsa cualquier equilibrio interno. Está dispuesto a arriesgarlo todo en Ucrania, incluso si esto significa sacrificar la estabilidad interna con una movilización popular masiva y medidas más coercitivas.

En conclusión, esta determinación de Putin de lograr la victoria en Ucrania a cualquier costo, pone en riesgo la estabilidad interna de Rusia y acentúa la incertidumbre global.

*Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Austral.