Saviano regresa: nuevo libro rinde tributo al juez Falcone, asesinado por la mafia

El miércoles pasado la editorial Anagrama lanzó en España Los valientes están solos, novela de Roberto Saviano (44 años), con traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona. La distribuidora del sello en Argentina confirmó a PERFIL que el mismo estará disponible a principios de 2024. Este libro del periodista y escritor nacido en Nápoles, se publicó en Italia por Bompiani Editore en abril del año pasado bajo el título Solo è il coraggio, Giovanni Falcone il romanzo.

La salida del mismo fue en homenaje y para el recuerdo del juez antimafia, al cumplirse los treinta años de su asesinato. Como bien explica la casa editora: el que escribe y el personaje de la novela, dos hombres enfrentados a la Mafia. De hecho, Saviano vive bajo custodia y con domicilio secreto, a raíz de sus otros libros, entre ellos el ganador de varios premios: Gomorra (Gomorra: Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra, Mondadori, 2006). Éxito de ventas con más de 1,8 millones de ejemplares vendidos en Italia, traducido a 43 idiomas, llevado al cine con título homónimo, nominado al Oscar a la mejor película extranjera y ganador del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2008.

El 23 de mayo de 1992, en la autopista A29, cerca de Capaci (al norte de Palermo, Sicilia), el juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morvillo y tres hombres de su escolta Vito Schifani, Rocco Dicillo y Antonio Montinaro, literalmente volaron por los aires a raíz de una carga de mil kilos de explosivo colocada en un desagüe debajo del asfalto.

En una reseña publicada por Maremosso, il Magazine dei Lettori, Maura Pruneri escribe: “Roberto Saviano profundiza en los acontecimientos cotidianos de la vida de un hombre que tuvo miedos, dudas, dificultades y tormentos, pero que al mismo tiempo resistió en nombre de un ideal que lo animaba. Giovanni Falcone es un hombre que tomó decisiones, decisiones muy difíciles, y las llevó adelante con valentía. No es el único: este libro no es sólo Falcone. Están Cesare Terranova, Rocco Chinnici, Gaetano Costa (un hombre “cuya muerte sólo se puede comprar”), Boris Giuliano, el general Carlo Alberto dalla Chiesa, el agente Ninni Cassarà, Paolo Borsellino y muchos, muchos otros que han trabajado conociendo el precio de sus ideas y acciones, hombres que muchas veces pagaron este precio.”

Saviano, licenciado en Filosofía en la Universidad de Nápoles Federico II, colabora con varios medios periodísticos como L’Espresso, La Repubblica y Corriere della Sera. En una columna publicada en este último en julio pasado refiere a Falcone: “Hay una historia consolidada sobre la obra, vida y muerte de Giovanni Falcone y –siete días después– de Paolo Borsellino, que es cierta, pero debe ser enriquecida y explorada. Esta operación de recuperación no es sólo (y esto sería suficiente) un homenaje a su memoria. Es un favor que nos hacemos a nosotros mismos, porque lo sucedido tiene efectos en el presente. Esas investigaciones, amenazas, ataques, juicios, condenas nos dan las coordenadas para entender dónde nos encontramos ahora. Y más allá del asfalto desgarrado, abismos que parecen cráteres lunares y accidentes automovilísticos. Más allá de estos monumentos a la vergüenza de un Estado chismoso, poco confiable, enemigo de sí mismo, ¿es posible que algo se les haya escapado a Riina, Provenzano, Liggio y todos los mafiosos que levantan su copa y celebran frente al televisor?”

Lo que escapó al atentado, a las claras, es la suma de una posición ética y una convicción de justicia, que devino en la forma de investigación concreta que lleva el nombre de la víctima: Método Falcone. El mismo consiste en seguir el camino del dinero ilícito, sus derivaciones y nexos con la realidad política, económica y judicial. De hecho, esto produjo el abandono político y persecución mediática sobre el juez cuando tocó la fibra íntima del financiamiento mafioso, al punto que su magnicidio fue la culminación de una maraña de complicidades.

¿Cuál es la relevancia de este libro para los lectores argentinos? Es que el sistema extorsivo mafioso italiano también se practica en el país, tanto en Rosario como en el conurbano bonaerense, o en regiones donde la complicidad policial y política resulta innegable. Muestra de lo molesta que es para el entramado corrupto una publicación de este tipo, fue el pedido de incautación de la edición italiana en enero pasado por parte del jefe mafioso, condenado a perpetua y encarcelado, sindicado como quien detonó la bomba que mató a Falcone y sus acompañantes –y de otra serie de crímenes relacionados–, el infame Giuseppe Graviano, brazo armado del capo de todos los capos Totò Riina.

Advierte Saviano que en el escrito presentado a la justicia, Graviano “despotrica sobre muchas cosas, pero entre las que más me llamaron la atención hay una que se refiere a su apodo: Madre Naturaleza. Sus hombres lo llamaron así porque tenía el poder de conceder o quitar la vida. Sin embargo, en la denuncia, el jefe Graviano escribe que ese nombre se debe a su demasiado altruismo y no, como afirma una falsa razón escrita en el libro. Las mafias siempre tienen cuidado de observar y controlar cómo se describen. No tienen miedo de que alguien hable de ellos, pero temen la forma en que se cuentan sus crímenes.”

Desde ya, la justicia hizo caso omiso al reclamo y el libro sigue en venta. Es notable el origen histórico que Saviano describe en Los valientes están solos, se trata del vínculo entre Totò Riina y los crímenes con explosivos: nacido en 1930, fue el único sobreviviente de su familia, en 1946, al explotar una bomba aliada encontrada en mientras la manipulaban para venderla. Trauma que generó una obsesión hasta su muerte, el 17 de noviembre de 2017.