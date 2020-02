Teatro, psicoanálisis, talento y conducta

Pacho O’ Donnell *

Un amigo muy querido. Fuimos dos jóvenes con vocación repartida entre el psicoanálisis y el arte. Compartimos la decisión de no renunciar a ninguno de los dos, nada fácil.

Hugo tenía un fascinante amor por el teatro. Formó parte de Eteba, grupo que lideraba Augusto Fernandes, y que integraban también Lito Cruz, Adriana Aizenberg, Carlos Moreno, Federico Luppi, toda gente de talento. Participaron de las sangrientas Olimpíadas de Munich con su espectáculo Peer Gynt con el que también fueron al Festival de Teatro de Nancy. Escuchar a Hugo relatar esas experiencias era atrapante. Siempre tuvo una gran capacidad de transmitir sus vivencias, de compartirlas generosamente, dibujando imágenes con sus palabras y ademanes.

Tenía una refinada cultura y era una placer conversar con él, con observaciones lúcidas y humorísticas. Gran anfitrión, nunca olvidaré un pollo al curry con especias hindúes con que festejó uno de mis cumpleaños.

Fue inevitable que en una vacación compartida en el paradisíaco lago Traful el contagio prendió en mí y cometí la audacia de escribir un esbozo de obra teatral. Me animé a leerla en voz alta y recibí un duro comentario de Hugo. Pero no fue descalificador, tanto que me animé a reescribirla. Así nació Escarabajos.

Nos propusimos estrenarla juntos. Eran tiempos muy difíciles con la ominosa Triple A dueña de la ciudad. Los prudentes nos aconsejaban no estrenar ya que su tema es la violencia sociopolítica encarnada en las relaciones familiares.

Fuimos insolentes. Y la estrenamos en aquel icónico Payró que dirigía James Kogan. El resultado fue más que auspicioso: fue considerada la mejor obra del año, Hugo el mejor director y la actriz protagónica, la querida Alicia Berdaxagar, obtuvo el prestigioso Premio Molière que otorgaba Francia.

Ese fue el principio de una brillante trayectoria de director, con más de cincuenta obras estrenadas que han sido reflejadas en los recordatorios publicados en estos días, todas dueñas de su incomparable sello de calidad, sobre todo en la dirección de actrices y actores. A pesar de tanto, siempre supo que había algo más que aprender, algo por mejorar, y continuó su formación con distintos maestros, entre quienes cabe destacar a Anna y Lee Strasberg en cuya academia neoyorquina, al decir del propio Hugo, se “internó” durante varios meses. Construyó una estrecha amistad con ambos y Anna vino a Argentina invitada por Hugo.

Siempre supo combinar sus esfuerzos y su tiempo para no perder su condición de psicoanalista, formando parte de prestigiosas instituciones llegando a presidir hasta hace poco tiempo el Colegio de Psicoanálisis. Atendió su consultorio hasta el día anterior a su muerte.

De ideas democráticas y progresistas en 1976 se exilió temporalmente en España y años más tarde participó del movimiento Teatro Abierto de 1981.

Su matrimonio con la gran actriz Graciela Dufau fue un vínculo de envidiable amor que generó notables producciones teatrales como el honor de haber sido en quienes Gabriel García Márquez confió para estrenar su primera obra de teatro. Varias otras puestas los tuvieron como actriz y director, por citar solo la última de ellas, el año pasado Ver y no ver con la que obtuvieron el premio ACE a la Mejor Actriz y Mejor Director.

En septiembre de este año íbamos a reponer Escarabajos en el Centro Cultural de la Cooperación, a 45 años de su estreno. Juano Villafañe, director del Cooperación, decidió que igual la montaremos como un homenaje a Hugo.

Fueron muy emocionantes las muestras de dolor, afecto y admiración ante su muerte, que en algo paliarán el dolor de Graciela y de su hijo Damián que estuvo a punto de hacerlo abuelo.

Yo lo voy a extrañar. Ya lo estoy extrañando.

*Escritor, médico psicoanalista y director del Departamento de Historia de la Universidad UCES.