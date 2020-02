Tiempo de jugar con los niños

Alejandra Perinetti

Niñez y juego son dos categorías que se asocian directamente. Así como en el mundo adulto el trabajo es uno de los ejes que estructura la vida, en la infancia lo es el juego, en tanto es parte central del desarrollo y crecimiento.

El juego adquiere mayores niveles de complejidad a medida que los niños crecen y siempre cumple la función de estimular diferentes áreas con un importante impacto en el desarrollo. Jugar es el medio a partir del cual los niños y niñas se relacionan con el entorno, aprenden a sortear obstáculos, a enfrentar desafíos. A través del juego los niños exploran, descubren, experimentan, desarrollan su coordinación psicomotriz, estimulan el lenguaje, interactúan con otros, expresan diferentes emociones, aprenden a comunicarse y a elaborar conflictos y experiencias de la vida cotidiana.

La familia, como lugar por excelencia para el crecimiento de un niño, es el contexto en el cual se experimentan las primeras interacciones lúdicas y ello, además de potenciar las diferentes áreas de desarrollo, es central a la hora de consolidar los vínculos afectivos entre sus integrantes.

El juego es una actividad vital de los seres humanos. Como la alimentación, la salud, la educación o la protección, el juego es un derecho y es imprescindible para el desarrollo. No jugar trae consecuencias negativas y aumenta la desigualdad entre los niños. Se constituye entonces en una herramienta fundamental para establecer un particular modo de vincularse. Un niño que juega con los adultos de su círculo familiar, además de disfrutar del tiempo de juego en sí mismo, siente que le prestan atención a sus necesidades, que destinan tiempo a sus inquietudes e intereses, fortalece su autoestima y establece un vínculo de seguridad y protección.

En el proceso de crecer los adultos tenemos la función de acompañar. El juego es donde se dan las mejores condiciones para guiar ese crecimiento. Pero la interacción lúdica familiar requiere que los adultos sean parte del juego, que puedan favorecer la espontaneidad y creatividad, para que los niños puedan descubrir sus propios intereses.

A través del juego los adultos podemos presentar el mundo, transmitir valores, normas y límites, inculcar el respeto, el reconocimiento de las emociones, sentar las bases que influenciarán la manera de ser y actuar de los niños; genera la oportunidad de ser niños y los resguarda de las responsabilidades de la vida adulta.

Cuando un niño no explora, no juega, no se divierte, sus oportunidades disminuyen. Y los adultos cumplimos un rol clave en el acceso al derecho a jugar, a la recreación y al esparcimiento; tenemos la obligación de habilitar el espacio de juego, de acompañar el deseo de jugar de los niños y adolescentes.

Es fundamental que socialmente recuperemos el valor del juego, aprovechar el receso escolar para poner en valor el tiempo, para compartirlo y construir anécdotas memorables. Hacer del tiempo de juego un tiempo productivo, de estimulación y distensión sin importar la edad de quienes jueguen.

Las vacaciones son el momento ideal para dejar de lado por unos días las exigencias del mundo adulto y centrarnos en brindar todo el tiempo de calidad a los niños. Recuperar como adultos el valor del juego para gestionar y transformar emociones negativas, disminuir el estrés, fortalecer las relaciones interpersonales y ganar en calidad de vida. El juego nos brinda la oportunidad de construir recuerdos felices para toda la vida.

Jugar es vital para el desarrollo integral de cada uno. Cuando el juego es acompañado por las familias, se fortalecen, además, los vínculos y posibilidades de resolver conflictos al interior de las mismas. Por eso, es fundamental que como adultos podamos garantizar el espacio y el tiempo para jugar, con amigos y en familia.

*Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.