Un Dios para provocar un milagro

por Luciana Rubinska

Con el agua al cuello, Gimnasia La Plata da sus últimas brazadas para mantenerse a flote en Primera. En la zona más baja de los promedios y con bastante diferencia de puntos, el Lobo todavía no ganó en esta Superliga y cada vez se acomoda más en el final de la tabla. Todo indica que solo un milagro puede ayudar al equipo platense. ¿Quién mejor que D10s para intentar salvarlo?

La Plata se revolucionó. Diego Maradona volvió al fútbol argentino y puedo decir bastante segura que una inmensa mayoría de la gente que ama este deporte está más que contenta de poder sentir de nuevo la presencia de la persona más importante de la historia de nuestro fútbol. Sonaba utópico su regreso: Diego acaba de salir de una operación en la rodilla derecha. Estaba casi sin poder caminar, lo cual le valió su renuncia como entrenador de Dorados de Sinaloa. La intervención quirúrgica fue un éxito. El 4 de septiembre, su abogado, Matías Morla, publicó en Twitter un video en el que Maradona confirma que está bien y listo para dirigir. Al otro día se oficializó el rumor que andaba por el aire: Diego vuelve a dirigir en la Argentina. Agarró el fierro más caliente de esta temporada e intentará la permanencia de Gimnasia La Plata. El Tripero solo consiguió un punto en cinco partidos y el panorama es más oscuro que el bosque de noche. Pero la esperanza y la mística son fuertes y este Lobo va a dar pelea.

Diego es el fútbol. Motiva solo de mirarlo. Lleva consigo un aura de gambeta y triunfo. Le saca una sonrisa a la pelota. No pierde la magia con el tiempo y contagia ese amor por el fútbol a cada persona que mira. La Plata se iluminó y a Gimnasia le empezaron a llegar las buenas. Miles de socios nuevos y muchos otros que se pusieron al día con la cuota. Se da la casualidad de que Le Coq Sportif, la marca que viste actualmente al equipo platense, es también la que confeccionaba la indumentaria argentina cuando Maradona levantó la Copa en el Mundial de México 1986. Gol del marketing que ya agotó las camisetas con el 10 y el apellido del flamante entrenador.

El envión anímico que significa la llegada de Diego también se verá reflejado en la economía del club. Se habla de varias marcas que ya se acercaron para sumarse al staff de sponsors de Gimnasia y representarían una millonada de dólares extras. Además, el contexto político también es fuerte. Cristina Fernández de Kirchner anunció que quiere estar presente el día del debut de Maradona en el Bosque. La ex presidenta es hincha de Gimnasia, como lo fue su madre, Ofelia Wilhelm, quien era socia vitalicia y es una figura muy recordada en la institución.

El domingo 15 de septiembre, a las 11 de la mañana, Gimnasia recibe a Racing. Ese día veremos al Diego en acción. A no desesperarse, para calmar un poco la ansiedad que sentimos todas y todos, hoy será la presentación oficial en el Juan Carmelo Zerillo. Una vez más, los ojos del mundo del fútbol están puestos en la Argentina. Hablamos de la llegada de Daniele De Rossi a Boca, de los Superclásicos por Libertadores. Ahora los flashes locales e internacionales apuntan a La Plata. Volvemos a conmocionar al deporte. Los argentinos tenemos que estar orgullosos de tener a los mejores, de la calidad de lo nuestro y lo que contagiamos. Maradona fue, es y será el mejor. Trasciende los colores y nos une como argentinos. Queremos verlo bien, queremos verlo feliz. Queremos que triunfe y que siga para adelante.

No había ningún sentimiento directo que vincule a Maradona con Gimnasia. Pero él asumió este compromiso con la seriedad que lo requiere. Por ese amor que tiene por el fútbol. Lo seducen los desafíos. Porque se lo juzga y él va y demuestra que tiene conceptos técnicos y una idea de juego. Me resulta insólito que consideren que Maradona tiene que demostrar algo más. ¡Un tipo que sabe lo que pesa la Copa del Mundo! Acá está otra vez, para escribir un nuevo capítulo en su historia. Con 56% de eficacia en su carrera como DT (un 52% en el fútbol argentino entre Mandiyú, Racing y la Selección), no puedo jugármela por ningún desenlace. Gimnasia necesita sacar 45 puntos en los 29 partidos que quedan. Difícil tarea, pero en D10s confiamos.