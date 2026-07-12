Un país de mierda

La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner constituye un problema que excede la situación judicial o electoral de una dirigente en particular.

Su principal consecuencia radica en el deterioro de la calidad democrática, ya que un proceso electoral en el que la principal referente de una fuerza política con amplia representación social no puede competir restringe la capacidad efectiva de elección de una parte significativa de la ciudadanía.

Desde esta perspectiva, la democracia no se reduce a la realización periódica de elecciones, sino que exige que las distintas corrientes políticas puedan disputar el poder en condiciones de competencia efectiva. Cuando uno de los principales actores queda excluido de la contienda, el resultado puede conservar legalidad formal, pero pierde parte de su legitimidad política, generando gobiernos cuya representación aparece condicionada desde su origen.

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Este planteo dialoga con la teoría de Robert Dahl, para quien una poliarquía democrática requiere tanto participación inclusiva como competencia pública entre alternativas reales. Si alguno de estos elementos desaparece, la democracia continúa existiendo formalmente, pero disminuye su calidad institucional.

En la misma dirección, Guillermo O’Donnell sostuvo que la legitimidad democrática no depende únicamente de la regularidad electoral, sino también de la vigencia efectiva del Estado de derecho y de la igualdad de condiciones para el ejercicio de los derechos políticos. La exclusión de actores con amplio respaldo popular afecta precisamente esa dimensión sustantiva de la democracia.

Por su parte, Norberto Bobbio distinguió entre las reglas del juego democrático y las condiciones materiales que permiten que esas reglas produzcan representación auténtica. La posibilidad de elegir entre opciones reales constituye un presupuesto indispensable para que el sufragio exprese genuinamente la voluntad popular.

Desde otra tradición teórica, Carl Schmitt advertía que toda decisión acerca de quién puede participar del espacio político implica una definición sobre los límites mismos de la comunidad política. Sin compartir sus conclusiones normativas, esta observación permite comprender que la exclusión de un actor político de gran centralidad modifica inevitablemente la naturaleza de la competencia democrática.

Asimismo, Pierre Rosanvallon ha señalado que la legitimidad contemporánea no se agota en el procedimiento electoral, sino que requiere confianza social, imparcialidad institucional y reconocimiento ciudadano.

Cuando amplios sectores ciudadanos perciben que la competencia electoral se encuentra restringida, la legitimidad de origen de los gobiernos puede verse erosionada, aun cuando el proceso electoral respete las formas legales.

En consecuencia, la discusión sobre la proscripción trasciende el caso individual de una dirigente y remite a un interrogante más amplio: ¿puede considerarse plenamente democrático un sistema político en el que una porción significativa del electorado no puede votar por la representación política que considera propia?

La respuesta es negativa. La exclusión de un liderazgo con fuerte respaldo electoral garantiza un proceso políticamente insatisfactorio, profundiza la crisis de representación y debilita la legitimidad democrática del gobierno surgido de esa competencia.

Los antecedentes históricos ocurridos en La Argentina son contundentes ningún presidente elegido bajo democracia tutelada con Perón proscripto terminó su mandato.

No lo logró el desarrollista Arturo Frondizi, tampoco el radical Arturo Illía. Merece particular atención lo sucedido en el año 1973 donde el partido justicialista no estaba prohibido y Juan Perón permanecía proscripto, tal como sucede hoy. Una sociedad convulsa, poblada de conflictos particularmente políticos no pudo administrar con un candidato por default la complejidad de la coyuntura. Situación comparable salvando distancias con el país que (si no reelige) dejará el Gobierno de Milei.

El que mejor lo definió fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof: Milei nos deja un país de mierda. El diagnóstico es correcto, estimados lectores de PERFIL.

*Director de Consultora Equis.