Un poco de aire

“El pez por la boca muere” es una cruel metáfora, pero acertadísimo refrán, efectivamente el pez por la boca muere, atrapado en el anzuelo, así como los humanos quedan atrapados en lo que dicen. ¡Y también liberados! El dicho merece su antítesis. Una buena frase puede conmover al mundo, y la persona renacer en otros. Es cierto que exhibimos al hablar seguramente más de lo que quisiéramos. Un rostro puede ser un compendio de buenas facciones, gestos graciosos o inexpresivos, cara o muecas forman parte de una descripción fisonómica. Sin embargo, el retrato más fiel sigue siendo el que se traza en el aire: el hablado. Por la boca el ser humano se revela. Y no hace falta ser un psicoanalista para tener el oído presto. Aunque no hable de sí misma, una persona expresa muy pronto su posición subjetiva: si tiene en cuenta a los otros, su egolatría, timidez, arrojo; en pequeñas palabritas, shifters, lógica modal o imperativo, el carácter se muestra, aunque no sepamos qué perciben los demás. Una vez recibí un buen consejo: el que tenés delante es el que tenés delante, el que te está hablando, no hay nadie más, ni puede ser otro.

La sociedad también se define por su manera de escuchar. ¿Qué hace que determinados candidatos reciban el apoyo solo a partir de sus discursos? Porque si bien dan cuenta de medidas que supuestamente tomarán, en el tono se percibe bastante, al menos si es inclusivo o responde con acritud. Por más coaches que tengan, la boca se mueve sola. Las cosas que ha dicho Milei son deplorables, y el silencio de Karina, desconcertante… ¿A quién se dirige? Lo mismo sucede con Trump, Netanyahu, Meloni y unos cuantos enfurecidos.

Estábamos esperando una palabra amplia, compasiva, más vocabulario y bonhomía. Y esta semana llegó. El triunfo y discurso del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Ya su nombre es un alivio. Por fin los inmigrantes recobran la identidad de ciudadanos, les devuelven la calidez humana en lugar de lanzarles una mirada helada.

La humanidad recibió un aire fresco.

Dijo Mamdani: “Esta nueva era estará marcada por la competencia y la compasión, durante tanto tiempo enfrentadas”.

¡Compasión dicha con pasión! Sin furia, ni injurias.

Luego, citando a Mario Cuomo –exgobernador de Nueva York–: “Se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa”, Mamdani concluyó –¡con gracia!–: “Y si esto es cierto, hagamos que la prosa que escribimos siga rimando y construyamos una ciudad que brille para todos”.

Libre de falsas carnadas y anzuelos, el pez por la boca respira.

Un alivio. Uno.