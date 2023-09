Una muestra de Banksy batió un récord en Glasgow: 180 mil visitantes en dos meses

El pasado lunes 28 de agosto cerró sus puertas la exposición Cut & Run: 25 Years Card Labour, retrospectiva del artista callejero Banksy, autorizada y curada por él mismo. Fue la primera exposición “oficial” en los últimos catorce años y durante diez semanas en la Galería de Arte Moderno de Glasgow (GoMA), Reino Unido, batió record de público: más de 180 mil visitantes.

La identidad de Banksy sigue oculta (no existen imágenes de él), así como su origen, aunque los especialistas en arte británicos consideran que es oriundo de Bristol. La exposición estuvo abierta viernes y sábados de 9 de la mañana a las 5 de la mañana del día siguiente, mientras que de domingo a jueves lo hizo de 9 a 23. En la misma se prohibió el uso de teléfonos, y así preservar las obras de las fotos e intervenciones del público, también para que el tiempo del visitante se dedicara a lo expuesto. El público obedeció a este mandato sin oponer resistencia alguna, algo sorprendente, o que da la dimensión de la admiración por Banksy que tienen los escoceses.

Según lo expresado por Gareth James, gerente del GoMA, a la BBC: “Cut & Run ha dado la bienvenida a una audiencia nueva y diversa, desde alumnos de primaria hasta octogenarios, de todos los sectores de la sociedad y rincones del mundo. Todos los días abrimos nuestras puertas a colas de cientos de personas que esperan entradas sin cita previa. Las entradas comunitarias gratuitas y el horario de apertura nocturno han ampliado el alcance del museo mucho más allá de nuestro alcance habitual”.

Si algo demostró Banksy en todos estos años es la elaboración de un plan performático disruptivo para cada intervención artística. En primer término, la elección del espacio para exponer la intimidad de su trabajo, algo así como sus elementos cotidianos desplegados en un recorrido sobre lo creativo, carece de inocencia. El GoMA tiene a sus puertas “la obra de arte preferida del Reino Unido” para Bansky: se trata de la estatua ecuestre realizada en 1844 por el escultor italiano Carlo Marochetti y que representa al primer duque de Wellington, Arthur Wellesley.

Desde los años 80 del siglo pasado la estatua del duque es víctima de una intervención cotidiana anónima: siempre luce un cono de tránsito, naranja y blanco, en la cabeza; a veces dos, o tres, uno de ellos sobre el caballo, todo sin importar que las autoridades de la ciudad los remuevan: siempre amanece con un cono en alguna parte.

El anonimato de Banksy incluye su edad, la que se estima en 50 años. ¿Y si esta estatua se trata de su primera aventura artística performática? ¿Será el niño o adolescente Banksy quien inició esta costumbre y coronó la misma con dos carteles en la fachada del GoMA? Visto el museo de frente, en el cartel vertical de la izquierda se leía “Banksy” con la A reemplazada por uno de esos conos de tránsito; el cartel a derecha decía: “Cut & Run”. Cortar y correr. Pintar con stencil y escapar.

Otra instalación, esta vez de índole mediática, ocurrió en la apertura y cierre de la exposición. El diario de la ciudad, Glasgow Herald, en junio pasado publicó una entrevista exclusiva al artista mientras que en la tapa reprodujo una rata con cuchillo Stanley, que funciona a su vez como poster coleccionable.

En declaraciones al Glasgow Herald, el artista dijo: “Mantuve estas plantillas (stencils) escondidas durante años, consciente de que podrían usarse como evidencia en mi contra como daño criminal. Pero ese momento parece haber pasado, así que ahora los expongo en una galería como obras de arte. No estoy seguro de cuál es el mayor delito”. En la edición al reciente cierre del evento, el diario hizo lo mismo, publicó en tapa otra obra de Banksy, también coleccionable.

La editora del medio, Catherine Salmond dijo: “En una industria centrada en lo digital, ha sido emocionante volver a nuestras raíces y dejar que nuestro producto impreso brille, y estoy inmensamente orgullosa de mi equipo por ir más allá con su tiempo y talento”.

El contenido de la exposición en sí fue un ingreso a la intimidad creativa del arte callejero. A partir de los stencils, o matrices, junto a los bocetos dibujados, el artista recreó sus propias obras reinstalándolas en el espacio del museo. Entre ellos el Mural de Borodyanka, pintado el año pasado en Ucrania sobre las paredes de un edificio derruido por la guerra, en el que una niña hace equilibrios. Lo mismo con el beso entre dos policías o bobbies uniformados, titulado Kissing Coppers, que apareció en 2004 en las paredes del pub Prince Albert de Brighton.

Cut & Run también incluyó el chaleco antibalas que usó el rapero Stormzy en 2019, durante el Festival de Glastonbury. Como también la pelea de almohadas entre un soldado israelí y un residente palestino, aparecido en las paredes de la ciudad cisjordana de Belén. Ya como gesto hacia Marcel Duchamp, la exposición contó hasta con el inodoro del baño del estudio de Banksy.

Un último “artefacto de arte” llamó la atención en la muestra. Se trata de un modelo detallado que explica el mecanismo que destruyó de forma remota la pintura Girl with Balloon, en vivo, durante la subasta de Sotheby’s Londres en 2019, después de venderla en 1,4 millones de dólares. Ya en 2021, la obra (el mecanismo destructor y la pintura a mitad del destrozo), bajo el nombre Love is in the Bin, se revendió por 25,4 millones de dólares.

A partir del martes próximo Sotheby’s expone a este y otros dieciocho trabajos de Banksy, junto a trece de Keith Haring, en el Paradise Art Space de Incheon, Corea del Sur. La muestra lleva por título Amor en el paraíso: Banksy y Keith Haring.