A Llaryora le preocupa la ofensiva política de Juez

Luis Juez parece haber terminado con la pax con el gobierno y ya comenzó a moverse como lo hacen los candidatos en los tiempos previos a una campaña electoral. Eso preocupa al Gobierno, que está inmerso en librar otras batallas políticas y de gestión. Sin embargo, el senador siempre estará en la mira del gobernador Martín Llaryora porque lo considera su principal rival político de aquí al final de su mandato. Qué hará cada quién en 2027 está por verse porque, incluso, hay un mojón previo, que es la elección de diputados nacionales, en 2025.

Llaryora repasa las encuestas que le indican mayoritariamente que su imagen cayó en el último mes, sobre todo a partir de los anuncios de aumentos de tarifas provinciales. Como consuelo le queda que también cayó la del presidente Javier Milei, quien se encuentra en los 50 puntos de imagen positiva. Llaryora, en tanto, está unos puntos por debajo (47 puntos de aceptación en el mejor de los casos). Los dos bajaron 10 puntos.

En Casa Rosada también miran con atención los números cordobeses. En diálogo reservado con Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le dijo que para asegurar nacionalmente una elección hay que ganar Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El propio Mauricio Macri también le sugirió hablar con el jefe del Frente Cívico. De todos modos, Bullrich ya mandó a Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO, a trabajar junto al legislador libertario Gabriel Bornoroni. También desde algunas usinas políticas le dan cuerda a la canciller Diana Mondino.

Pero hoy a Milei parece cerrarle el discurso frontal de Juez y coquetea con él. De paso, le sirve para poner límites a lo que considera ‘ampulosidades’ de Llaryora. Los libertarios aseguran que el Presidente desconfía del gobernador cordobés, y en el entorno de Llaryora remarcan que “la cosa no es para tanto, hay buena onda”. Y reiteran el diálogo directo que tiene el jefe del Centro Cívico con el mandatario nacional.

En su juego desafiante, Milei le tiende la alfombra roja a Juez y esto se pone de manifiesto en la invitación a almorzar que le hizo la semana pasada, donde hablaron casi dos horas a solas.

Juez retribuye con acciones: denunció supuestos hechos de corrupción en el municipio capitalino en los tiempos en los que Llaryora era intendente. Después, el fiscal federal Enrique Senestrari dijo en Mitre Córdoba que la presentación del senador no tenía “mucha prueba” y que había que seguir investigando. Esto le dio motivo al excandidato a gobernador para bailar un malambo sobre la cabeza del magistrado y repetir una y otra vez que había adelantado opinión, por lo que iría a notificar al Procurador General de la nación, Eduardo Casal. Desde el Centro Cívico replican: “Puro humo y denunciando supuestos ilícitos que no existen, como siempre”.

Ersagate: cómo es la estafa que denuncia Luis Juez y adónde fueron a parar los 1500 millones de pesos en subsidios al transporte urbano

Atención que las movidas de Juez contra el jefe del Ejecutivo provincial no terminarán acá, más bien todo lo contrario. Es que tendría en estudio una serie de revelaciones incómodas para la administración provincial, las cuales serían publicitadas con frecuencia mensual, según fuentes del Frente Cívico. Un operativo desgaste.

Garantía de confianza

Llaryora apuesta a no dejar dudas en la relación con Casa Rosada y ya mandó a decir a través de los legisladores nacionales que está todo bien y que no habrá problemas en que Córdoba avale la Ley de Bases, realizando algunos ajustes, como corte de biocombustibles y piso de ganancias, entre otros.

Del total de cinco diputados nacionales de Hacemos Unidos por Córdoba, tres se alinearían con el discurso de Llaryora: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Juan Brugge acompañarían el proyecto nacional a los que podría sumarse Alejandra Torres. En tanto, Natalia de la Sota podría distanciarse y votar con la oposición al Gobierno nacional (cada día está más cerca del massismo). El Gobierno quiere debatir a fines de abril este proyecto de ley que tiene mucha importancia para el oficialismo, aunque el propio Milei le bajó el precio cuando dijo que puede gobernar sin esa norma. El exgobernador Juan Schiaretti –quien ayer habló en Nueva York- también considera que la iniciativa de La Libertad Avanza debe ser respaldada.

Córdoba: la provincia no oculta la “puerta giratoria” para los delincuentes y ordena comenzar a “cerrarla”

El otro tema en el que el gobierno necesita apoyo de todas las provincias es el Pacto de Mayo, que se firmaría en Córdoba el próximo 25 de mayo. Sin embargo, hay gobernadores como el bonaerense Axel Kicillof, el salteño Gustavo Sáenz y el riojano Ricardo Quintela han dicho que no suscribirán ese acuerdo, que es una suma de buenas intenciones. De todos modos, hay tiempo y el final está abierto, aunque en la Casa Rosada son optimistas.

El encuentro es organizado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien hasta el momento no ha dado ningún tipo de pista y no ha informado al gobierno de Córdoba, provincia anfitriona del evento. “Nosotros no sabemos nada, nadie nos dijo nada y ya habría que haber empezado a reservar locaciones, pasajes y catering, en fin todo lo que tiene que ver con un evento de esta envergadura”, dicen voceros cordobeses. Otras fuente del PJ local, con experiencia en este tipo de eventos, dicen que “el tiempo no sobra pero tampoco estamos frente a una situación desesperante….todo se puede arreglar”.

Karina Milei, quien comanda la organización, encabezará hoy un acto en Buenos Aires que es considerado como su lanzamiento político, que la pondría en carrera para la elección legislativa del año próximo. Tal vez a partir de mañana empiece a vislumbrarse un nuevo horizonte. Hasta ayer, el pacto en Córdoba ni siquiera estaba en pañales.