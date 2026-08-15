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SERÁ EN LA UNC

Abrieron las inscripciones del 2° Congreso de Biotecnología Córdoba 2026

La segunda edición tendrá lugar el 10 y 11 de septiembre próximo. La sede, en esta ocasión, será el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.

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BIOTECNOLOGÍA. La edición 2026 se presentó en la Plaza Cielo Tierra. | CEDOC PERFIL
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El Segundo Congreso Internacional de Biotecnología de Córdoba ya está a la vista y se han abierto las inscripciones para asistir a la dos jornadas charlas y conferencias, en el Pabellón Argentina de la UNC, el 10 y 11 de septiembre.
Las entradas son gratuitas pero hay que inscribirse mediante un formulario que se encuentra ya disponible en la página web del Congreso. .

Dónde y cuándo. El segundo Congreso de Biotecnología de Córdoba se realizará los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad universitaria de la UNC y es organizado por el Clúster de Biotecnología Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Agencia ProCórdoba y el main sponsor es Ennoia-Latam.

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