Abrieron las inscripciones del 2° Congreso de Biotecnología Córdoba 2026

El Segundo Congreso Internacional de Biotecnología de Córdoba ya está a la vista y se han abierto las inscripciones para asistir a la dos jornadas charlas y conferencias, en el Pabellón Argentina de la UNC, el 10 y 11 de septiembre.

Las entradas son gratuitas pero hay que inscribirse mediante un formulario que se encuentra ya disponible en la página web del Congreso. .

Dónde y cuándo. El segundo Congreso de Biotecnología de Córdoba se realizará los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad universitaria de la UNC y es organizado por el Clúster de Biotecnología Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Agencia ProCórdoba y el main sponsor es Ennoia-Latam.