Advierten que si la UCR se alía con Milei en 2025 corre el riesgo de atomizarse

El radicalismo de Córdoba no gana para sustos, ahora muchos dirigentes amenazan con dar el portazo y formar parte de nuevas propuestas en 2025 si el ajetreado centenario partido decide integrar una alianza conducida a nivel nacional por La Libertad Avanza del presidente Javier Milei.

El radical independiente Dante Rossi –de viaje por España junto a una delegación de legisladores cordobeses– advirtió que la UCR atravesará serios inconvenientes y puede tambalear, con lo que dejó planteada una escisión, aunque se cuidó de no utilizar palabras que pudieran traer más problema todavía.

En realidad, dentro del partido hay tres bandos: los que quieren la alianza con Rodrigo de Loredo a la cabeza, aunque no lo manifieste en público todavía, los que están definitivamente y dicen que no transarán, y una parte minoritaria que todavía no se decidió.

En cualquier cosa, la alianza con Milei hará que muchos dirigentes tomen otros caminos y posiblemente se atrevan a una "Paso" si es que se da esa competencia interna abierta y obligatoria prevista por ley, pero que podría suprimirse si triunfa en el Congreso la posición oficialista.

En Córdoba, quién más arriesga es Rodrigo de Loredo, cuyo mandato vence el año próximo, y cada día que pasa está más cerca de uno de los hombres más importantes del esquema –presidencial: Santiago Caputo. El diputado está en un verdadero intríngulis: corre a los brazos de Milei y se aferra a postularse por una banca, sigue (es un decir) con Luis Juez o es fiel a los principios rojiblancos y se mantiene dentro del radicalismo.

Es verdad lo que señaló Rossi desde Madrid, antes de partir a Barcelona: el riesgo de atomización no sólo que existe sino que está al alcance de la mano.

Hoy por hoy, está más cerca de Milei aunque tal vez no comparta demasiado el ideal de “las fuerzas del cielo”. Ese acercamiento al presidente lo puso de manifiesto una de las seguidoras del diputado nacional: la legisladora provincial Alejandra Ferrero.

Si bien no está dicha la última palabra, el destino del radicalismo parece estar escrito luego de años de decisiones erradas en los que predominaron los egoísmos y las actitudes personalistas.

Eso lleva años sin que se pueda quebrar. En realidad, el verdadero problema del radicalismo es que luego de la muerte “los “tres grandes”, nunca erigió un líder que condujera los destinos de los boina blanca. ¿Hace falta decir que cuando hablamos de “los tres grandes” no referimos a Eduardo Angeloz, Ramón Mestre padre y Rubén Martí?