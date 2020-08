Al igual que con Blas Correas, la oposición volvió a criticar el silencio de Schiaretti

Al igual que ocurrió hace dos semanas con el caso Blas Correas, el arco opositor en Córdoba salió a criticar al Gobierno provincial por la situación de Solange Musse y su familia, pero sin un discurso único. No hubo comunicado conjunto y cada uno de los referentes de la oposición salió, por separado, a cuestionar el silencio del gobernador Juan Schiaretti.

“Esto que está pasando en Córdoba con Solange y su familia es lamentable. No pudieron fundirse en un abrazo y hoy es demasiado tarde. Necesitamos que el gobernador Juan Schiaretti pueda salir del silencio y explicarnos esto a los cordobeses. No sabemos qué más tiene que pasar en Córdoba para que Schiaretti hable”, arrancó Ramón Mestre una charla por Zoom con el mendocino Ernesto Sanz el viernes por la tarde.

Casi a la misma hora que el presidente de la UCR provincial manifestaba esto, en Twitter el diputado Mario Negri señalaba: “los cordobeses estamos conmocionados por las muertes de dos jóvenes. Blas fue asesinado por la policía provincial. Solange murió de cáncer sin poder despedirse de su papá, al que insensiblemente obligaron a regresar a Neuquén. Córdoba espera que el gobernador rompa el silencio”, publicó el líder del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja.

En tanto, el también integrante de esa parte del recinto y líder del Frente Cívico, Luis Juez, fue otro de los que criticó la medida del COE de hacer regresar a Neuquén al padre de Solange. “Le pido disculpas. No somos todos los cordobeses iguales”, dijo el exintendente.

La oposición volvió a moverse por separado. Los líderes de los partidos que integran la coalición Juntos por el Cambio en Córdoba hace tiempo que no hablan entre sí. Lo demostraron hace dos semanas, con el caso Blas Correas, donde hubo algunos llamados para tratar de acercar posiciones y directamente se desactivó una foto conjunta; y volvió a ocurrir ahora con el caso de la joven de Alta Gracia.

A esto, en el medio, también hubo discurso crítico, aunque heterogéneo en torno a la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo nacional. Allí, lideraron el pedido para que los cuatro diputados schiarettistas no den quórum y algunos se sumaron a la marcha del pasado lunes en torno a esto.

Con Sanz y Cornejo. Mestre formó parte del encuentro virtual con los radicales y mendocinos, Alfredo Cornejo y Sanz, además de María Eugenia Estenssoro. Allí, en los encuentros que viene realizando el mestrismo los viernes, uno de los temas fue lo sucedido con la joven y su padre.

Y el propio Sanz manifestó al respecto: “es un caso lacerante. Escuché un audio de Solange reclamando por su papá… uno queda desarmado ¿Cuál fue el derecho humano que pretendió proteger el gobierno de Córdoba? Todo el país está esperando alguna explicación para ver qué pasó”, dijo el exsenador.

El PRO y la Coalición Cívica. El espacio amarillo y los referentes de Elisa Carrió en Córdoba, también socios de la alianza Juntos por el Cambio, también se sumaron a las críticas a la Provincia. El titular del PRO, Darío Capitani, dijo: “la muerte de Solange y lo vivido por su papá es tremendo. No es el único caso, hay muchos que no se han podido despedir de sus seres queridos, no es justo. Nada en esta cuarentena parece serlo, pero el Gobierno de Córdoba se enamoró de las restricciones y de limitar derechos”.

En tanto, la CC denunció violación a los derechos fundamentales lo ocurrido con la familia de Solange. “Las medidas sanitarias deben ser flexibilizadas ante estas situaciones extremas”, dijeron el viernes y repitieron ayer en el encuentro federal del partido.

En julio, Arduh había presentado un proyecto para situaciones excepcionales

Desde el bloque Juntos por el Cambio en la Unicameral, recordaron que el líder de la bancada, Orlando Arduh, había presentado un proyecto en julio ante situaciones de este tipo. En aquel momento, se había solicitado al COE la creación de una línea directa o un número de Whatsapp que funcionara constantemente para este tipo de circunstancias.

“Hay muchos cordobeses que sufren imprevistos que deben ser atendidos y quedan atrapados y al desamparo sin poder resolver sus problemas”, señalaba lo impulsado por Arduh hace más de un mes.

El proyecto, que se había originado a partir de lo sucedido con la familia Delgado en San Francisco -similar, pero con otras consecuencias distintas a las de Solange- tenía como fin agilizar la tramitación y aprobación para circular por hasta 72 horas.

“Mientras más posibilidades de comunicación existan será mejor para todos. Contar con información clara, simple y actualizada facilitará sin dudas no sólo los controles que se efectivizan a través del COE, sino también el grado de cumplimiento de los ciudadanos”, decía el proyecto de Arduh en su momento.