“Al presidente de Vélez le dije que no valen las disculpas, esto fue una masacre”

La ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, entre Talleres y Vélez, fue un partidazo. Sin embargo, los hechos de violencia en la tribuna del Amalfitani lo opacaron. Se vivieron momentos de mucha tensión con los incidentes en contra de hinchas albiazules y aún hay consecuencias en la salud de algunos.

Por tal motivo, tanto el club de barrio Jardín como muchas de las personas que estaban en el lugar, iniciarán acciones penales contra el presidente del ‘Fortín’, Sergio Rapisarda, a quien apuntan como culpable de lo sucedido.

En ese contexto, PERFIL CÓRDOBA dialogó con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, que a pesar del paso de los días sigue muy enojado con la situación. Sin embargo, les pide a los hinchas que el miércoles, con motivo de la revancha que se disputará en el Mario Kempes, tengan una actitud pacífica.

—Tras lo sucedido en Liniers, ¿tuvo contactos en las últimas horas con Rapisarda?

—No, no hemos tenido comunicación con el presidente de Vélez. Es una vergüenza. Pudo haber sido una tragedia. Liberaron a 70 personas, las dejaron pasar por tres controles, donde había policías y seguridad privada, les abrieron las puertas a los barras que venían armados con armas blancas para pegarle a 350 personas que habíamos sido invitadas, con entradas de protocolo. Esto no tiene precedente y (el presidente de Vélez) ni siquiera tuvo la valentía y la hombría para ir a buscarme después del partido. Tuve que ir yo. Y lo único que dijo fue “disculpá”. Le respondí que no hay disculpas que valgan, porque hacía tres semanas que venía pidiendo que se hiciera el esfuerzo para que fuera una fiesta y no una masacre. Pediremos la máxima sanción. Y quiero separar a la historia de Vélez, porque no tiene la culpa de que hoy esté manejada por un inepto, por una persona sin valor ni capacidad. Pediremos una sanción ejemplificadora.

—¿Presentaron ya el descargo en Conmebol?

—En Conmebol hemos presentado absolutamente toda la descarga de lo que pasó. Es que estamos consternados. Hay más de 30 personas, directivos, familiares de jugadores, que pasaron los peores 15 minutos de sus vidas. Sus vidas estuvieron en peligro. Fue una brutalidad. Pasamos todas las pruebas para que Conmbebol y las autoridades en Buenos Aires tomen una decisión ejemplar.

—¿También se presentan ante la Justicia?

—Se está preparando toda la comunicación a Seguridad en Buenos Aires y otra a Conmebol y, por supuesto, haremos una denuncia, que tendrá dos vías: la de Talleres como institución y las personales, penales, contra Vélez y su presidente.

—¿Cómo se baja esa tensión para el miércoles en el Kempes?

—No tenemos que confundir, ni hacer la brutalidad que hizo esta gente. Todos estamos con bronca. Yo estoy con bronca. Tomaremos todos las medidas como institución y apoyaremos en forma personal a los damnificados. Pero pido que el miércoles transformemos esto en una fiesta más allá del resultado. Demostremos cuál es el comportamiento de esta institución que hace siete años vela por los intereses del fútbol. Ni Vélez, ni los jugadores de Vélez, son culpables. Los culpables son los ineptos de pantalón largo. Tenemos que estar calmos y que toda la energía de las 60.000 personas sea para apoyar al equipo para que logre el objetivo.

—¿Es optimista?

—Muy optimista de lo que podemos generar el miércoles. Este equipo se sobrepuso de una adversidad en condición de visitante, con fútbol, alma y mucha entrega. A pesar del gol de diferencia, tengo mucha fe de que cumpliremos el objetivo.

ASAMBLEA

Se realiza hoy en Talleres la Asamblea Ordinaria, que tratará el ejercicio especial que va del 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021 y la Asamblea Extraordinaria, que solo tratará la adecuación del ejercicio con nuevo cierre a diciembre. Será el octavo balance en estos últimos siete años, contando los seis periodos regulares y dos períodos especiales.

¿Cómo será el recibimiento para el 'Cacique' Medina?

Mucho se habla sobre el retorno a Córdoba del entrenador Alexander Medina y de una supuesta bienvenida del club. Cabe recordar que en partidos de Conmebol no se pueden hacer acciones que no correspondan a las previstas por esta entidad. Todo está cronometrado. Por tal motivo, Talleres no está habilitado para realizar un ‘homenaje’ previo al DT. No obstante, este medio le consultó a Fassi sobre el tema.

—¿Cómo recibirá Talleres al ‘Cacique’ Medina?

—Nosotros, en distintas circunstancias, hemos agradecido el trabajo de ese cuerpo técnico por lo hecho en Talleres. Ahora es momento de pensar nada más que en nuestra institución y no salirnos de ese nivel de concentración. Es un partido duro y debemos estar todos concentrados en lograr el objetivo.