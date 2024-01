Alberione: “Lamentablemente esto va a terminar en una lucha de bandas”

El que arranca con una pregunta tras la introducción del tema (la situación del narcotráfico en Córdoba es Miguel Alberione, fiscal de San Francisco.

-¿Usted recuerda lo que fue Katrina?

-Sí, uno de los huracanes más destructivos y trágicos en Estados Unidos.

-Bueno, eso es lo que está pasando con el narcotráfico en la zona que yo tengo a cargo (San Francisco y las santafesinas Josefina y Frontera en Santa Fe, una especie de ‘triple frontera’ regional). Y lamentablemente el crecimiento es fuerte y va a terminar en una lucha de bandas.

-Inevitablemente esto termina en una lucha de bandas…

-Por el posicionamiento estratégico del lugar y por los que quieren entrar, es algo inevitable.

El diálogo con Alberione se produjo antes de la noticia de impacto mundial que tuvo como epicentro a Córdoba: el hallazgo en un country en Falda del Carmen y la posterior deportación de la familia de José Adolfo “Fito” Macías, el narco más peligroso de Ecuador que se encuentra prófugo desde el 8 de enero, tras escapar de la cárcel donde cumplía una condena de 34 años de prisión por narcotráfico, asesinatos y lavado de dinero.

La charla con el fiscal se enfocó en los dichos del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien a comienzos de semana había asegurado que “Córdoba y Rosario tienen el mismo nivel de droga, la diferencia radica en el nivel de violencia en la resolución del conflicto”. El mandatario sostuvo que la droga “no se produce en Santa Fe” y reconoció que Rosario “tiene mayor nivel de violencia”, pero se encargó de remarcar que “no es mayor el nivel de consumo de droga que el resto del país”.

¿Cuáles fueron los detalles que delataron la presencia de la esposa “Fito” Macías en Córdoba?

-¿A la conformación de bandas lo vislumbra como algo para el corto plazo?

-¿Tengo que ser políticamente correcto…? Yo todavía estoy trabajando, hace 40 años que trabajo en la justicia, hace doce años que soy fiscal de lucha contra el narcotráfico y además soy fiscal de Delitos Complejos. Calcule el trabajo que tengo. Desde el 2015 está creada la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico en San Francisco, con presupuesto asignado y no se puso en funcionamiento. Se concentró todo en mi persona.



-¿Eso puede cambiar ahora que…

-(Interrumpe) Tenía que cambiar en el 2015.



-Me refiero a partir de la asunción del nuevo gobierno.

-Si tenés el presupuesto, tenés el cargo creado, tenés un sistema que enfrenta al narcotráfico pero que a su vez está a cargo de Delitos Complejos, que son los homicidios, las violaciones, las estafas, los abusos sexuales infantiles… todo eso hago yo, más narcotráfico, con dos secretarías distintas, con dos policías diferentes, porque por un lado manejo la FPA y por otro lado Policía de la Provincia, con dos estructuras diferentes y con dos métodos de investigación. No es lo mismo investigar un homicidio que temas relacionados al narcotráfico, son mecánicas diferentes.



-Insisto: en diciembre asumió Llaryora y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que Córdoba va a ser territorio hostil para el narcotráfico.

-Va a ser. Hoy no lo es. Hoy estamos luchando con uñas y dientes. Si usted me dice que hay un fiscal de lucha contra el narcotráfico en toda la provincia de Córdoba, en todos los departamentos de Córdoba, dedicado pura y exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico y en San Francisco no hay… yo estoy a cargo de todo. No doy más.



-¿Y por qué en una de las zonas más calientes relacionadas al narcotráfico como San Francisco no está habilitada la fiscalía?

-Yo tengo un juicio por eso (Nde: el fiscal demandó a la Provincia reclamando que le paguen dos haberes por el ejercicio de dos cargos) porque me parece un abuso de poder. Insisto: si tenés el presupuesto y el cargo creado, ¿por qué no lo ponés en marcha? ¿Quiere que le dé la respuesta? Porque hay un idiota que se hizo cargo. Y lo digo con mucho orgullo, porque hoy está controlada la situación pero esto no da para más. El problema late cada vez más fuerte y está a punto de complicarse mucho… Ahora han prometido, dicen que le van a dar bolilla (sic), pero ¿cuánto costó? ¿Cuánto tiempo perdimos?