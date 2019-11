Alberto F. analiza continuidad de obras simbólicas de Cambiemos en Córdoba

por Ariel Bogdanov

Entre las múltiples y diversas aristas que deberá definir el futuro gobierno se encuentra el ítem obra pública: en concreto determinar qué ocurrirá con obras que Nación lleva adelante en la provincia de Córdoba y que cuentan con varias etapas para su finalización. Dos de las principales obras que se encuentran en ‘zona gris’ y que pueden ser consideradas emblemáticas para la gestión de Cambiemos, son la ampliación del Aeropuerto Ambrosio Taravella y la construcción de la autopista de la ruta 19.

Fuentes consultadas en el Ministerio de Transporte, a cargo de dichas obras, abren un signo de pregunta respecto al futuro de las obras. Según comentaron, aún no tuvieron contacto con ningún representante del Frente de Todos, ni nadie se presentó en dicha cartera en nombre de Alberto Fernández. Reconocen que aún es pronto y no se descarta que esto ocurra en los próximos días, a medida que avanza la transición, por ahora más enfocada en cuestiones económicas más urgentes y medidas sociales. Respecto a la autopista 19, hasta el momento el único tramo inaugurado cuenta con apenas 10 kilómetros y funciona como una especie de Circunvalación de la localidad de Río Primero. Del resto, de los cuatro tramos en que se divide la obra, dos están paralizados por completo y la gestión Fernández tendrá en sus manos la decisión de relicitar o no estas obras.

En cuanto a los tramos que tienen algún grado de avance, desde Transporte informaron a PERFIL CORDOBA que la idea es inaugurar el trayecto Arroyito – El Tío.

El aeropuerto, en stand by. En el aeropuerto Ambrosio Taravella la situación es distinta. Hay obras anunciadas que se completaron y otras que quedarán en manos de la próxima administración nacional, que deberá definir su línea política al respecto. Para Cambiemos la denominada ‘Revolución de los aviones’ fue una bandera de gestión y Córdoba se transformó en un hub aéreo con un incremento de frecuencias, destinos y nuevas líneas aéreas, entre ellas varias low cost. En el 2016 se inició un proyecto de obras que se fue llevando a cabo por etapas para no afectar la actividad del aeropuerto.

La renovación de la pista principal fue una de las obras más importantes realizadas dentro del marco de este proyecto de modernización de infraestructura. En octubre de 2018 se comenzó con la repavimentación de la franja central en su totalidad y se renovó el balizamiento. La torre de control también fue parte de este plan de mejoras. La cabina se elevó 29 metros de altura, con vistas a las cuatro cabeceras de las dos pistas (18/36 y 05/23) del aeropuerto.

Respecto a la ampliación de la nueva terminal de pasajeros, prometida por el ministro Guillermo Dietrich en varias oportunidades, no tiene avances concretos. “No están ni los renders. Fue más que todo un anuncio proselitista”, reconocieron fuentes vinculadas al tema, quienes ya se preparan para negociar con la nueva administración.