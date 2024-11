Alfredo Blanco: el problema de Argentina es la caída de la capacidad económica de la gente

Es irónico y casi mordaz el economista de origen radical Alfredo Blanco cuando para criticar al presidente cuando dice que “el licenciado Milei tiene limitaciones discursivas y un modo de agresión hacia quién piensa distinto. El ha dicho que va a ser el mejor presidente de la historia pero yo tengo mis dudas… Es como la fábula de la rana y el escorpión. Está en su naturaleza la agresión pero eso genera desconfianza, aún en los propios integrantes del gobierno”.

Considera que el problema de de nuestro país está en “la capacidad de compra” de la gente y explica: “ Si uno mira el draconiano del ajuste fiscal del gobierno que permitió que Argentina no tuviera déficit fiscal sino financiero, en realidad se hizo, aproximadamente un tercio, sobre la reducción de jubilaciones y pensiones y a su vez recién a partir de julio los salarios de los empleados formales muestran una ligera recuperación”.

“En realidad, cayó mucho el salario real de los empleados en blanco y el de los informales más aún, al igual que las jubilaciones. Eso generó una caída de la demanda agregada de la economía y muchas empresas vieron reducir su demanda y enfrentar problemas serios”, indicó en radio Punto a Punto (90.7 FM), durante la entrevista en el programa Punto y aparte.

-¿Son reales los números del Gobierno en lo que hace a la inflación?

- El indicador del índice de precios al consumidor (IPC) muestra aquello para lo que fue construido, es decir una canasta fija que se ha visto cómo evoluciona. Pero hay un problema: por el lado de los ingresos y aunque el gobierno diga que hay una recuperación, la misma es muy heterogénea, ya que hay sectores que muestran una recuperación y otros que no. Hay una importante caída de la demanda interna.

-¿Se levantará el cepo?

-En el corto plazo creo que no. El ministro de Economía Luis Caputo tiene razón porque para suprimir las restricciones, si empezamos a crecer se necesitan dólares pero tiene que haber recuperado más el nivel de reservas. Además, tenemos una devaluación del 2 por ciento mensual del dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios, que no es único ni libre. Es una estrategia que los economistas llaman, crawling peg, y como la inflación ha venido corriendo por encima de eso, existe esa sensación de atraso del mercado cambiario. Da la impresión que la devaluación de diciembre -tan grande-, se la ha ido comiendo la inflación. Creo que el gobierno sabe que si devalúa la moneda, eso le va a pegar a la inflación, por más que Milei haya dicho que la modificación del tipo de cambio no influye en esto.

-Milei festejó mucho la victoria de Donald Trum en Estados Unidos. ¿Eso beneficia realmente a nuestro país?

-En el muy corto plazo vamos a ver que esa victoria expectativas favorables y habrá reacciones positivas de los mercados. Creo que puede ser una ventaja porque Argentina debe resolver su frente externo y probablemente con el FMI, ya que en diciembre termina el programa de facilidades extendidas. Esto porque Estados Unidos tiene una cuota muy importante en el Fondo. Pero también hay que decir que no sabemos muy bien qué va a pasar con la política comercial de Trump. Si se comporta , como en su anterior gestión, y sube los aranceles y se aplican medidas proteccionistas, no será una buena noticia para Argentina porque China es uno de los principales compradores de productos argentinos y supuestamente el presidente electo le elevará los aranceles para castigar al país asiático.