Alivio en Alta Córdoba: AFA confirmó que solamente pierdan la categoría dos equipos

Pasadas 21 fechas del actual torneo, que tenía previsto tres descensos, dos por promedios y el restante por tabla anual, hoy todo cambió.

La Asamblea Extraordinaria de AFA resolvió que queden 28 equipos para la próxima temporada y desciendan dos. Por unanimidad, este año se irán al Nacional solo dos clubes. El peor de los promedios y el último de la Tabla General.

Vale la pena remarcar que en caso de que sea el mismo equipo, situación que le ocurre en este momento al plantel de Arsenal de Sarandí, el equipo que perderá la categoría será el penúltimo de la tabla anual.

¿Instituto es beneficiado?

Hoy Instituto, se salvaría. Los magros resultados hacen que en la tabla de promedios sea uno de los equipos que perdería la categoría en caso de terminar esta fecha el torneo.

Como anteriormente se remarcó el peor ubicado es Arsenal. Con esta nueva disposición, el equipo que bajaría a segunda división sería Banfield, quien se ubica en la penúltima colocación de la tabla anual. Ante esta situación, Alejandro Medina, capitán de Arsenal, en declaraciones para DSports Radio sostuvo: "Si quitan un descenso, nos vamos a salvar. Es egoísta lo que voy a decir, pero si quitan un descenso será un beneficio para nosotros. Nos vendría bárbaro para seguir creyendo en que hay esperanzas de salvarnos".

Los casos de Platense, Sarmiento y Central Córdoba, quienes no han tenido buenos rendimientos les beneficia esta nueva alternativa y además los alerta en el futuro inmediato.

Cuáles fueron las razones que dio la AFA

Desde el ente rector del fútbol nacional sostienen que tener 28 clubes en primer se alinean con una tendencia que se viene desde la FIFA y Conmebol. "Tanto el Mundial como las copas internacionales de Conmebol van hacia más equipos".

De esta manera, los impulsores justifican esta decisión en contra de las críticas que se han presentado en las últimas semanas. "Si los descensos estuvieran consumados y se hiciera un cambio, ahí sí sería poco serio. Pero en esta instancia, cuando aún no llegamos al 50 por ciento de la temporada, no afecta a nadie el cambio y no modifica algo que traiga consecuencias", sostienen.