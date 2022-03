Arduh: “Hoy es irreversible la relación con Luis Juez”

Orlando Arduh, el jefe del bloque Juntos por el Cambio en la Unicameral, logró salir airoso en el pedido de desafiliación de la UCR que algunos iniciaron en diciembre cuando se votó apuestas on line. Ley que fue impulsada por el bloque que él comparte junto a los legisladores del PRO.

“No me sorprendió la resolución. Tenía claro que esto, cuando se desarrolló y tomó estado parlamentario la ley creí que el partido me iba a llamar. Pero, así como nuestro partido es de diálogo, discusiones, nunca lo fue de autoritarismos o de sobreactuaciones como las que hubo”, arranca en el diálogo con PERFIL CORDOBA.

Y agregó: “el tribunal de conducta del partido hizo lo que tendrían que haber hecho el comité y el congreso: escucharme. Por eso le llevé 30 páginas con mis fundamentos”.

- ¿Con quiénes es irreversible la relación dentro de Juntos?

- Con (Luis) Juez es irreversible la relación. Con gente de mi partido, también. Sobre todo, porque me preocupa que hubo radicales que fueron detrás de los pantalones de Juez, de la Coalición Cívica, de (Sebastián) García Díaz, de la senadora (Carmen Álvarez Rivero). Con algunos es irreversible, me llaman desde el Frente Cívico y no hay intenciones de mi parte de conversar. Yo también tengo familia, no solo Juez tiene familia. Los agravios fueron muy fuertes.

- Y de su partido…

- Hubo dirigentes partidarios que también marcaron esta sobreactuación como (Juan) Jure o (Marcelo) Cossar. Con algunos no me saludo ni tengo interés. Hubo una cizaña nunca vista, porque si tenés duda sobre algo o alguien vas a la Justicia. Si van algunos a la Justicia se quedan ellos.

- ¿Y quién lo respaldó con el proyecto?

- Hubo varios dirigentes del radicalismo y nacionales que me respaldaron. Varios se interesaron por mi realidad o por lo menos me dieron la chance de darles las explicaciones. También tuve apoyo nacional de parte del PRO porque era una ley de ellos. Me desilusionaron dirigentes con los que había compartido mucho y me tendrían que haber dicho si me equivoqué o si les parecía que eso hubiera pasado.

- Viendo lo que pasó, ¿impulsaría la re-re de los intendentes?

- La re-re es una ley que seguiría dividiendo. No estoy de acuerdo con una prórroga de ley. Si los intendentes de mi partido lo hacen a través de mesa Provincia-Municipios donde están todos representados, será una decisión de ellos. No va a salir de mi bloque, ni creo que de otro lugar un pedido de este tipo. En mi partido hay intendentes de acuerdo y otros que no. (Marcos) Ferrer en contra y otros a favor. Entonces, ¿cómo se hace? No va a salir de la Legislatura, por lo menos de mi bloque, ninguna iniciativa de estas características. Estamos para respetar leyes, no para prorrogarlas.