Asaltaron al "payaso Ricky" y le robaron $500 mil

Un ladrón asaltó al actor Ricardo Bustamante, quien encarna al payaso “Ricky”, y le robó unos 500 mil pesos en su vivienda de la ciudad de Córdoba.

“Esta mañana me golpearon la puerta de casa. Vengo del banco de cobrar un dinero y me golpean la puerta apenas llego o sea que me estaban esperando. Además después la Policía en un domo se fija que la moto estaba esperando hace un rato ahí en la cuadra”, contó a Telefe Córdoba.

“Yo abro una ventanita que tengo en el portón y me dice: ´El señor Ricardo Bustamante. Sí. Necesito que me firme unos documentos´. Dejo la mochila unos metros atrás. ´Por favor, puede salir que los tengo en el auto, tengo una carpeta en el auto´. Yo en ese momento dudé. Pero abrí la puerta”, prosiguió en su relato.

“Cuando abro el tipo saca un arma, aparentemente es una 9 milímetros. Ahí me pongo a forcejear con él para que no entre a casa. En un momento él se suelta de mí y la carga a la pistola, al arma”, contó el actor.

Y luego añadió: “Yo en ese momento pensé ´éste me mete un tiro y me mata´. Pero seguí agarrándolo. Me tira como un culatazo pero le erra. El tiene una marquita de sangre, se ve que se golpeó en el forcejeo”.

Bustamante aseguró en la parte final de su testimonio: “Yo lo empujo contra el portón, rompe el vidrio del portón y yo ahí me tropiezo y me caigo. Cuando me caigo el tipo entra, agarra la mochila y sale. Había una moto a 20 metros esperándolo”.

Además dijo estar “convencido” de que “alguien” lo “entregó”. El ladrón se apoderó de unos 500 mil pesos, según confirmó el propio Bustamante.