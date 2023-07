Asalto tipo comando en un country de La Calera

Al menos seis ladrones ingresaron en una vivienda de un country de La Calera y tras reducir a un guardia y a la dueña de casa se apoderaron de distintas pertenencias.

El episodio ocurrió el miércoles a la noche en el country Colinas de la Deseada, entre La Calera y Saldán.

Los ladrones llamaron a la puerta del domicilio y luego de que la mujer la abriera, la redujeron y la ataron a una silla, según informó Cadena 3.



Minutos después un guardia de seguridad, que llegó hasta la casa advertido de movimientos extraños en el lugar, también fue maniatado por los asaltantes.



Los ladrones se apoderaron de una suma no determinada de dinero, dos televisores, una play station y otros elementos de valor para luego fugarse. Aún no hay detenidos por el robo que no fue informado oficialmente.