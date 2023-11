Así es el plan de seguridad que quiere implementar Juan Pablo Quinteros en la Córdoba de Llaryora

La intención inicial fue presentar propuestas firmes para pelear por la ciudad Capital de Córdoba. Para poder completarlo decidió pedir asesoramiento técnico de Miguel Robles, exsubsecretario de Seguridad de la Nación. Pero, buscando una voz disonante, consiguió el acompañamiento personal de Soledad Laciar, la madre de Blas Correas. Juntos presentaron “Reformismo, continuidad o seguridad: Bases para una Córdoba segura, próspera y productiva”.

El escrito llegó a las manos de Martín Llaryora, el por entonces candidato a renovar el peronismo en la provincia. Las ideas de Juan Pablo Quinteros durante la campaña municipal completaban al plan de “Policía Municipal” que incipientemente se desarrollaba en algunos sectores de la capital.

En caso de confirmarse que el ex juecista sea parte de la estructura de la provincia, se clarifican varias dudas. La primera, me mantendría el ministerio de Seguridad y el de Justicia, no se los unificará.

El Presupuesto 2024, donde ya fue aprobado su primera lectura, ayuda a ir encontrando algunas definiciones en la gestión de Llaryora. En materia de Seguridad el incremento es de casi 150 % respecto del monto que se ejecuta este año. El programa Seguridad Ciudadana, que es la base operativa de la Policía, pasará de los actuales 141 mil millones de pesos a los 355 mil millones, habrá que ver que inflación real sufrirá el país para ver si la suba asignada será tan importante como parece.

El Plan de Quinteros

El “futuro ministro” busca, primero y antes de todo, erradicar el concepto de militarización de la fuerza policial. Cambiar conceptos anticuados como tropa, suboficiales y oficiales, por lo menos que estas denominaciones no se extiendan a toda la estructura. Segundo, buscará crear nuevas reparticiones, tanto municipales como provinciales. En tercer lugar, se capacitará al personal en uso de ciencia de datos y recursos tecnológicos, como así también nuevos paradigmas como violencia de género e institucional. Todo bajo las directrices del plan denominado “De la Córdoba de las campanas a la Córdoba de los datos”.

Para todo eso, necesitará una fuerte inversión en equipamiento de seguridad y comisarías, incorporación de personal y articular con los municipios. Paso ya puesto en marcha en la Legislatura con mayoría de peronistas y aprobación asegurada.

Los ejes directrices del plan serán cinco: Recuperar el espacio Público; Definir el rol de los municipios en la lucha contra el narcotráfico; Prevención activa de la violencia institucional; Prevención de la violencia de género; Programa de educación y prevención de la siniestralidad vial.

Por estos días, se analiza como este plan concebido para una ciudad, se puede ampliar a la provincia y amalgamar de la mejor manera con la Policía de la Provincia, que ya cuenta con su propia estructura.

Los ejes del Plan Quinteros, explicados

Recuperar el Espacio Público: Para esto se necesitará reestructurar el Cuerpo Municipal de Prevención (CMP). Será una estructura de seguridad municipal, no militarizada, especializada en seguridad comunitaria y policía de proximidad, cuyos integrantes tendrán estado policial, y estarán especializados en prevención técnica y científica del delito.

Se especializarán en el uso y manejo de arma de letalidad reducidas, las pistolas ya implementadas por la provincia.

Creación del “Instituto de Prevención Ciudadana del Delito” en colaboración con las Universidades públicas o privadas. La intención es desarrollar la carrera de Prevención Urbana del Delito.

Articular con actores privados y académicos la implementación del uso de datos con financiación pública para desarrollar un sistema que permita el máximo aprovechamiento de información existente en los distintos organismos municipales, recabados por el propio sistema de videovigilancia.

Los municipios con un rol activo ante el narcotráfico: En este caso, la idea es hacer una consulta popular para que los vecinos se comprometan en la lucha contra las drogas y que acompañen las acciones de los intendentes. Para ello, se elaborará un “Mapa del Narcotráfico de la ciudad” en base a información aportada por los vecinos y Organizaciones No Gubernamentales y de actualización mensual.

Violencia Institucional: El plan considera que, en ciertos sectores políticos, reina una gran dosis de hipocresía y una gran ignorancia. Es muy habitual escuchar, especialmente en las campañas políticas, candidatos y propuestas que manifiesta su apoyo y respaldo a este tipo de acciones que luego quedan en el olvido. Para ello, la propuesta es crear la “Oficina de Seguimiento de la Violencia Institucional y Relaciones con la Comunidad”, que tendrá por objetivo fiscaliar de manera integral la actuación operacional y personal de todos los integrantes del Cuerpo Policial.

Prevención de la violencia de Género: En primer lugar, se conformará una fuerza de seguridad preventiva, en el que todos sus miembros sean reeducados en los nuevos conceptos, costumbres y acciones. Se creará la “Unidad de Género” dentro de una estructura de seguridad preventiva; con amplias facultades y autonomía de acción; y a cargo de personas con certificación académica y trayectoria probada en la materia

Programa de Educación y prevención de la Siniestralidad Vial: Se creará otra repartición denominada “Unidad de seguimiento de la Criminología Vial”. Este nuevo organismo, sugieren que esté a cargo de una conducción colegiada, cuyos miembros sean personas reconocidas por su trayectoria académica y/o por integrantes de Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con la siniestralidad vial, como Estrellas Amarillas, organización central en el logro de la Ley de Alcohol Cero en el país.

Además, se propone implementar el “Carnet de conducir inteligente”, que esté completamente integrado en un sistema de prevención del delito y la siniestralidad. Además, la creación de Unidad de Análisis de Criminalidad Vial con una amplia base de datos de los siniestros viales.