El lejano “sudeste” de Córdoba: vecinos se organizan para atrapar a ladrones en Villa Los Artesanos ante la ausencia policial

“Entre todos nos cuidamos, nos asaltan cuando estamos saliendo para trabajar. Estamos coordinando con todos, acá no entran más estos tipos”, dicen firme Gabriela Gargate, la presidenta “superempoderada” del centro vecinal.

La acción que propone es en defensa propia y de todos. “Nos roban desde hace mucho. Pero ahora saben que nos cuidamos”, relató la peruana que hace 18 años eligió nuestro país y Córdoba para vivir.

Todo ocurre en Villa Los Artesanos, uno de los distritos capitalinos que más creció. Esta confirmado por inmigrantes peruanos y bolivianos en su mayoría. Son todos trabajadores que se dedican a la construcción, empleadas domésticas, costureras o cuidado de personas.

Cuando habla con Perfil Córdoba se nota que está en medio de una reunión con otras mujeres. Le ayudan a completar las frases o recordar hechos delictivos. Casi a diario, en las primeras horas de la mañana cuando salen a trabajar les roban sus casas o las arrebatan camino a las paradas del colectivo. Gabriela pone la cara y se hace responsable, busca que algo cambie en beneficio de todos.

“La policía los suelta, si nos matan a nosotros nos vamos al cementerio. Hoy día, le robaron a una mujer a las 7 de la mañana. Nos enteramos y salimos todos, atrapamos al ladrón”, comenta.

El accionar vecinal

Gabriela recorre todos los días el barrio. Va casa por casa, golpea la puerta y pide a cada vecino que se sume al grupo vecinal de Whatsapp. En el grupo están todos conectados y se enteran de lo que pasa. “Por medio de ese grupo nos avisamos cuando hay gente desconocida. Estamos divididos. Cada vez que nos enteramos de algo o hay una alerta, salimos todos a protegernos, no nos abandonamos”.

Aseguran que no tiene armas ni cuchillos, “nada de eso. Salimos principalmente las mujeres, gritamos como locas. Los ladrones salen corriendo, y ahí los vecinos los atrapan”, describió la presidenta del centro Vecinal.

Se puede considerar un compromiso de todos los habitantes de la Villa pero no deja de ser peligroso, nadie sabe si los delincuentes están armados. Los contactos con la policía y los responsables zonales son constantes, pero no alcanza. “El barrio es muy tranquilo no es zona roja, me aseguró el comisario Sub oficial Barrionuevo. Por ahí nos manda los móviles. Él nos apoyaba mucho, pero creo que los han cambiado”, se preguntó preocupada Gargate.

Piden patrulleros que circulen por las calles, que eviten los robos en los kioskos, despensas o comercios. Les cuesta ganar el salario y encontrar su casa rota o robada le hace muy cuesta arriba reponer los elementos que faltan.

A veces, hacen mentiras piadosas al 911 para que los móviles lleguen antes. “El otro día dije que habíamos golpeado a un ladrón, era mentira, solo lo habíamos atrapados pero los policías llegaron en cinco segundos. Ahora cuando llamamos por otros casos, no es así. La policía está para protegernos”, reclamó.