Atenas, a todo o nada: define el ascenso este viernes en el Cerutti

El último encuentro de la Liga Argentina de Básquet, en la que 33 equipos arrancaron con el sueño de atrapar el único boleto para acceder a la máxima categoría se jugará el viernes, a todo o nada. En el Polideportivo Carlos Cerutti, el que gane será el campeón y el 20° club para la Liga Nacional 2024/25 en reemplazo del descendido Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

El 2 a 2 en la serie llegó el lunes por la noche, tras el 84-70 de Racing sobre Atenas. Comenzaron imprecisos los dos equipos, pero ya a los 4' desnudaron que la búsqueda del triple iba a ser su primera vía. Santiago Assum por el lado local y Carlos Buemo por el visitante, hacían mover las redes. Sin embargo, Racing encontró caminos más claros de gol para su efectividad de 60% en tiros de cancha, contra un 40% de los cordobeses.

Para el segundo ya no estaba la figura del Griego, Lucas Arn, quien con apenas 3 puntos y 8' se iba al vestuario para que lo trataran por una contractura de gemelo. Racing se despegó con la puntería de Luciano Ortiz (13) y Assum (12).

Atenas, en cambio, andaba mal en los dos lados, porque no sólo no metía, sino que a Nicolás Zurschmitten le robaban una bola de la mano para luego meter un triple, y después, de caliente, el base quiso redimirse con una jugada en solitario y no la metió. En el ataque siguiente de Racing, Chris Ware y Lucas Reyes se molestaron en un rebote defensivo sencillo y, pescador, Norberto Stucky aprovechó el regalo y aumentó a 38-28. Con esa misma brecha se fueron al descanso largo, 46-36.

En el tercero, Racing sacó la máxima de toda la serie, 14 puntos (56-42) a falta de 4', distancia que luego pudo estirar. No sólo el local manejaba el juego -con la mejor defensa de los cuatro partidos, quizá-, sino que Atenas se enroscaba en protestas y técnicos al banco. La última del parcial parecía de Atenas, una bomba de Zurschmitten para acercar a 11, pero Assum se la devolvió de la misma manera para volver al 14: 67-53.

El último cuarto fue similar, con Atenas que no salía de su laberinto y con Racing, conducido por Alejo Barrales, que hasta se llegó a poner 19 arriba (79-60). En otro partido, en ese lapso podría haber cambiado la historia, pero en este estaba escrita hacía rato, especialmente por un Atenas que prácticamente jugó sin Arn. En cuanto al goleo, en Racing lideraron Assum (18), Peralta (15) y Ortiz (15); para Atenas, Montero (19), Buemo (16), que se fue por faltas, y Zurchsmitten (15).

La final de la Liga Argentina

Juego 1: Atenas 80 - Racing de Chivilcoy 72

Juego 2: Atenas 67 - Racing de Chivilcoy 73

Juego 3: Racing de Chivilcoy 68 - Atenas 74

Juego 4: Racing de Chivilcoy 84 - Atenas 70

Juego 5: Viernes 21, en el Cerutti