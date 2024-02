ATP 250: otro paso en falso del “Peque” Schwartzman en el Córdoba Open

Con su papá campeón del mundo en la tribuna, Román Andrés Burruchaga, venció a Diego “El Peque” Schwartzman por 6-1, 4-6 y 6-4 avanzó de esta manera a la siguiente ronda del Córdoba Open 2024.

Si bien “El Peque” lució errático, por momentos, Burruchaga lo superó ampliamente con un saque y un drive muy potente que lograron neutralizar el intento de recuperación del N° 45 del mundo.

Durante el primer set, Burru, que viene de jugar la Qualy, arrasó con el Peque y le propinó una paliza de 6-1. El saque, el revés y el drive eran perfectos. Los diversos Drop Shot complicaban al Peque que no se encontraba en la cancha y parecía perdido. Durante el segundo set, el cansancio empezó a notarse en el hijo del campeón del mundo y, ante un Schwartzman que venía en levantada, no pudo hacer nada y cayó por 4-6.

Ya en el tercer set, Burruchaga pudo recuperar el aire y con su derecha y un Drop Shot impecable, le ganó al Peque el partido por 6-4. Fue su primera victoria en ATP.

Diego Schwartzman y Córdoba, sin dudas, no son compatibles. En las últimas participaciones, el nacido en Buenos Aires tuvo malas actuaciones e incluso, llegó a decir que no volvería a jugar en la provincia. Además, en el último año, cayó 11 lugares en el ranking mundial de la ATP y se posiciona número 48°, debajo de sus compatriotas Sebastián Báez (30°, +2) y Francisco Cerúndolo (31°, +1). Tocó su clasificación más baja desde febrero de 2017.

Las explicaciones del "Peque"

Luego, en conferencia de prensa, Diego Schwartzman le agradeció al público cordobés y reconoció que jugó mal. “Le agradezco a la gente de Córdoba por el recibimiento. En principio el partido fue bastante feo, aunque estuvieron ahí para apoyarme. Fue un partido complicado, no quiero hablar de mi. Estoy enojado y caliente con mi nivel. Espero que Román pueda disfrutar y siga avanzando”.

“Son distintas las razones que se dan en los partidos que me hacen jugar a un nivel que no estuve acostumbrado. Hace mucho que no encuentro mi nivel. Hoy repetí pero tampoco quiero entrar mucho en detalle de lo mío. Es una derrota. A esta altura del partido, no la voy a ver más grave de lo que es”.