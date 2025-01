Autodespacho de combustibles: advirtieron que se perderían 2 mil puestos de trabajo

El secretario general del Sindicato Petrolero de Córdoba, Guillermo Borelli, advirtió que podrían perderse unos 2 mil puestos de trabajo luego de que el Gobierno nacional autorizara de modo optativo el autodespacho de combustibles en las estaciones de servicio.

Sancor enfrenta despidos masivos por falta de inversión y caída en la producción

Desempleo

Borelli indicó que "aproximadamente 2 mil familias van a quedar sin su sustento" en Córdoba tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto 46/2025 que autoriza a los expendedores a implementar esa modalidad de servicio.

Además alertó por los riesgos en materia de seguridad después de asegurar que todos los días deben pedirle a los automovilistas que "apaguen el celular", o "las luces" y "que no fumen".

“Imaginate una fila de autos donde hay un cliente delante tuyo cargando combustible, vos esperando y otro atrás tuyo , prende el cigarrillo o agarra el teléfono y vos no te podés ir a ningún lado", señaló en declaraciones a Mitre Córdoba.

Santa Fe detectó que Mercado Libre realizó más de 40 mil operaciones en negro durante diciembre

"Yo no le encuentro ningún beneficio"

"Muchos dicen que sí, que parece fácil, pero no es fácil la tarea que realiza el compañero en una estación de servicio", analizó Borelli.

Y luego aseveró: "No tengo las pruebas necesarias, pero son negocios, son todos negocios que van haciendo las grandes empresas. El único que gana acá son las grandes empresas. Tampoco es una cosa que afecte muchísimo en el valor del combustible".

Borelli se preguntó "si a los empresarios les conviene hacer autoservicio o no" porque él no le encuentra ningún beneficio. "Bajarme a servir el combustible, yo no lo haría. No le encuentro ningún beneficio porque voy a trabajar para la empresa gratis y no me van a hacer un descuento en el combustible. Me va a salir lo mismo", concluyó.