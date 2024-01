Bancor analiza el lanzamiento de un plan de asistencia para inquilinos

En medio de la compleja coyuntura económica que atraviesa Argentina, Raúl Paolasso, el nuevo presidente de Bancor, anunció un plan de financiación que busca aliviar la carga fiscal de los contribuyentes. El programa se basa en descuentos de hasta un 45% para aquellos contribuyentes cumplidores, y en la posibilidad de financiar en 4 cuotas sin interés, o en 12 y 18 con interés a través de la Tarjeta Cordobesa.

Entre los planes para 2024, Bancor apunta a llegar a todo el interior de la provincia: “tenemos instrucciones precisas del gobernador Martín Llaryora de llegar con el banco a todo el interior de la provincia, ya que todavía hay 209 localidades que no tiene presencia del banco ni cajeros automáticos”.

Consultado sobre los créditos hipotecarios, Paolasso recordó que la operatoria Crédito Bancor Tasa 0% está suspendida porque en su momento el Banco Central dispuso cancelar la entrega de dólares oficiales para los créditos hipotecarios, con lo cual los compradores no podían hacer frente al pago de la vivienda.

En ese sentido, comentó que están analizando la posibilidad de implementar un plan de asistencia a los inquilinos que deben renovar los contratos de vivienda familiar, dada la actual coyuntura a partir de la derogación de la anterior Ley de Alquileres.

Los inquilinos deben afrontar un abultado desembolso al momento de la firma del contrato por el pago anticipado del mes de alquiler, la comisión del agente inmobiliario y de las garantías, según la exigencia de algunos propietarios.

¿Bancor es privatizable?

“Me parece que no, desde las expectativas que puso nuestro gobernador en el banco y la idea que tenemos de trabajar conjuntamente con la provincia, creo que no, sin ninguna duda. Creo que estamos profundizando nuestra vinculación a la Provincia. La idea es no trabajar autónomamente sino en conjunto con la Provincia”, aclaró Paolasso.