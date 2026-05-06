Belgrano convoca a su gente para encender la previa del superclásico ante Talleres

El clásico, el superclásico, el Talleres-Belgrano, el Belgrano-Talleres... no se habla de otra cosa en Córdoba. Es que en Córdoba no es necesario que nos avalen desde el puerto. El superclásico tiene entidad, historia y experiencia propia. Y en ese marco, la dirigencia del 'Pirata' lanzó una convocatoria que esperan será masiva. Un mensaje para propios y extraños.

El club de Alberdi decidió abrir las puertas de su casa para convertir la espera del clástico en un ritual colectivo.

Belgrano anunció un banderazo que promete teñir de celeste la noche del viernes. La cita será a las 19:05 en el Estadio Julio César Villagra, con acceso libre, en una convocatoria que apunta a reunir a socios, hinchas y familias en una sola voz. Todo ocurre a apenas horas del cruce decisivo frente a los de barrio Jardín, por los octavos de final de la Liga Profesional.

Por supuesto, la propuesta no es nueva en su esencia, aunque sí ambiciosa en su escala. El mensaje difundido por la institución habla de unidad, de tribunas que se convierten en un abrazo previo, de un equipo que siente el respaldo incluso antes de pisar el césped. El Gigante de Alberdi, tantas veces testigo de jornadas intensas, se prepara ahora para ser escenario de una despedida cargada de emoción. Es que lo que se avecina no es un partido más. Es historia. Será historia. Y por eso ya se palpita.

CONFIRMADO: El superclásico Talleres-Belgrano será el sábado

El partido, previsto para el sábado a las 16:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, aparece en el horizonte como uno de los duelos más determinantes de los últimos tiempos.

Desde la institución invitan a vivir la previa con el color habitual de estas manifestaciones: banderas en alto, cánticos que resuenan en cada rincón y esa liturgia popular que convierte a la hinchada en protagonista. Hasta hace poquito, el acompañamiento tomaba forma en las inmediaciones del hotel donde concentraba el plantel. Esta vez, el punto de encuentro cambia, aunque la esencia permanece: hacer sentir al plantel que tienen aguante. Vale recordar que el sábado sólo habrá hinchas de Talleres en el Kempes.

Talleres no escucha el pedido de Artime y confirma el clásico sin hinchas de Belgrano

El viernes por la noche, el Gigante volverá a encenderse.