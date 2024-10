Bonos, acciones y Cedars para jóvenes: ¿qué significa invertir desde los 13 años?

A partir de una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los adolescentes desde los 13 años podrán acceder al mercado de capitales, abriendo cuentas comitentes de titularidad propia.

Para ello, será necesario que el representante legal del menor complete una declaración jurada que incluya información como el nombre y apellido completo, domicilio, nacionalidad, número de documento de identidad, etc.

De igual forma, esta medida no es la primera de su tipo. En 2019, el Banco Central ya había permitido que los menores a partir de los 13 años pudieran abrir una caja de ahorro. Por otro lado, el año pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó a los menores de 13 años a realizar inversiones en fondos comunes de inversión.

Acciones, bonos, Cedears…

Lo que podrá hacer o no el adolescente en su cuenta estará limitada a ciertas transacciones. Solo podrán realizar operaciones al contado en valores de renta fija o variable, como bonos, acciones y obligaciones negociables. También podrán realizar caución colocadora en operaciones a plazo. Todas las transacciones deberán ejecutarse en mercados con prioridad de precio-tiempo (PPT) y en segmentos de operación garantizada. Es decir, que ante cualquier incumplimiento, el mercado se encargará de liquidar las operaciones.

En cuanto a los montos que se podrán manejar, el Banco Central estableció un límite equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($271.000 aproximadamente). Sin embargo, "podrá excederse ese monto, siempre y cuando un representante legal lo exprese claramente", explicó Ingrid Maldonado, Directora en S&C Inversiones a PERFIL CÓRDOBA.

"Con esta medida la idea es promover herramientas e instrumentos para facilitar el acceso de los jóvenes al sistema financiero, fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera", agregó.

Invertir y apostar no son lo mismo

Diversos especialistas en salud mental expresaron su preocupación en redes sociales respecto a la nueva medida. En un contexto donde las apuestas online y la ciberludopatía entre jóvenes están en aumento, la decisión ha sido vista con recelo. Los expertos advierten que este tipo de iniciativas podría generar riesgos al otorgar responsabilidades financieras a adolescentes que aún no están preparados para tomar decisiones de tal magnitud.

Sin embargo, "si es importante separar la paja del trigo. Hay que entender que una cosa es la inversión y otra un juego de azar, una apuesta", expresó la asesora financiera en Closing Bell Advisors, Georgina Prataviera.

Desde el sector financiero, aunque con cautela, consideran la medida como un avance positivo. "La realidad es que en Argentina hay mucha falta de educación financiera. Lo vemos como una gran oportunidad para sumar gente al mercado y formar la futura generación de inversores".

Los especialistas compartieron un dato relevante: en Estados Unidos el 52% de la gente invierte en bolsa, en Argentina es menos del 2%. "Es impresionante lo que hay para crecer", precisó la asesora.

La inversión es una "herramienta valiosa" cuando se utiliza estratégicamente a largo plazo. Al destinar capital a una empresa, ya sea mediante la compra de acciones o bonos, el objetivo es participar en los beneficios generados por su crecimiento. "Si yo le presto dinero a Arcor puedo hacer que abra una nueva planta y contribuir a su expansión".

Sin embargo, los especialistas señalan que es importante entender que la inversión no es un juego y que los adolescentes no deben manejarla sin supervisión. Es recomendable que busquen asesoramiento y que no se dejen influenciar por consejos poco fiables en redes sociales. "De igual manera, insistimos que es fundamental la supervisión de un adulto", concluyó Prataviera.