Brenda Austin: "Hasta cambiaron el reglamento para evitar que tratemos los temas"

La legisladora provincial Brenda Austin denunció graves irregularidades en la Unicameral de Córdoba, en el marco del escándalo por contrataciones de personal que, en algunos casos, ni siquiera sabía que había sido designado. "Si hay una caja política encima cometiendo un delito, tratando de fraguarle el documento a una persona que ni siquiera sabía que había sido contratada para ir a tratar de cobrar ese cheque, digo, ya es una cosa de una obscenidad inédita política que lleva adelante el peronismo en Córdoba", advirtió en Punto y Aparte, por Punto a Punto Radio, 90.7.

Austin remarcó que la oposición ha presentado reiterados pedidos de informe que fueron sistemáticamente rechazados, impidiendo el acceso a información clave sobre los contratos.

“Imagínense todas las cosas que están escondiendo y que nos niegan acá en la Legislatura de Córdoba en los pedidos de informe que presentamos”.

La legisladora recordó además que ya en enero se había iniciado una fuerte interna dentro del oficialismo a partir de estos contratos, con acusaciones cruzadas contra la vicegobernadora Myrian Prunotto, pero advirtió que “lo que están tapando es más profundo”.

Cambios de reglamento y censura al debate

En la misma línea, Austin denunció que el oficialismo avanzó con cambios en el reglamento interno para bloquear el tratamiento legislativo de estos temas. “Hasta cambiaron el reglamento para evitar que tratemos los temas”, denunció, y advirtió que esta maniobra no sólo afecta el caso de las contrataciones, sino también impide discutir medidas sensibles como el aumento impositivo impulsado por el gobierno de Llaryora.

“Cómo sufren el apriete”, agregó, aludiendo a las presiones que —según dijo— reciben algunos legisladores para alinearse con el oficialismo.

“Como en Formosa”

Austin trazó un paralelismo con otro modelo provincial. “Cuando decíamos que Córdoba se parece cada vez más a la Formosa que tanto aterra… nos decían que exagerábamos”. “No pueden seguir manejándose en Córdoba como patrones de estancia sin creer que la gente no le va a pasar factura por eso”. Y agregó: “Ojalá que empiecen a entender que no están por encima de las leyes, que no están por encima de la justicia, que no están por encima del derecho del periodismo a dar a conocer la información”.